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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Интер
Торино - Интер: обзор матча 20 октября 2013
Торино
20.10.2013, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 3 тур
3 : 3
Завершен
Интер
21'
А. Фарнеруд
53'
Ч. Иммобиле
90'
Н. Белломо
45+1'
Ф. Гуарин
55'
Р. Паласио
71'
Р. Паласио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Интер
ГОЛ! 3:3!
Н. Белломо
90'
81'
Замена
Уоллес
️️️️
Р. Паласио
Замена
Н. Белломо
️️️️
М. Бриги
81'
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
80'
78'
Желтая карточка
Э. Камбьяссо
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
П. Баррето
75'
71'
ГОЛ! 2:3!
Р. Паласио
61'
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
С. Таидер
55'
ГОЛ! 2:2!
Р. Паласио
ГОЛ! 2:1!
Ч. Иммобиле
53'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
А. Фарнеруд
49'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Ф. Гуарин
Желтая карточка
А. Фарнеруд
37'
Желтая карточка
А. Гацци
32'
26'
Желтая карточка
С. Таидер
ГОЛ! 1:0!
А. Фарнеруд
21'
7'
Замена
Х. Пабло Каррисо
️️️️
М. Ковачич
Пенальти не реализован!
А. Черчи
7'
5'
Красная карточка
С. Ханданович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
2
Жонатан
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Торино
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
29
Филиппо Скалья
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
16
Никола Белломо
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
2
Уоллес
ЦЗ
54
Исаак Донкор
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
90
Патрик Олсен
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
4-4-2
93
Паделли
26
Паскуале
36
Дармиан
24
Моретти
33
Д'Амброзио
14
Гацци
5
Вивес
4
Бриги
9
Фарнеруд
7
Черчи
10
Баррето
4-5-1
1
Ханданович
6
Роланду
13
Раноккия
15
Жуан
5
Нагатомо
2
Жонатан
8
Таидер
13
Гуарин
91
Камбьяссо
8
Ковачич
8
Паласио
4
Бриги
16
Белломо
16
Белломо
4
Бриги
10
Баррето
69
Меджиорини
69
Меджиорини
10
Баррето
9
Фарнеруд
9
Иммобиле
9
Иммобиле
9
Фарнеруд
8
Паласио
2
Уоллес
2
Уоллес
8
Паласио
8
Ковачич
22
Каррисо
22
Каррисо
8
Ковачич
8
Таидер
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
8
Таидер
Остались в запасе
Торино
Интер
29
Филиппо Скалья
ЦЗ
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
90
Патрик Олсен
ЦП
54
Исаак Донкор
ЦЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
29
Филиппо Скалья
ЦЗ
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
Остались в запасе
90
Патрик Олсен
ЦП
54
Исаак Донкор
ЦЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Торино - Интер
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Стадио Олимпико
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