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РПЛ 2026/2027
Ростов - Крылья Советов
Ростов - Крылья Советов: обзор матча 20 октября 2013
Ростов
20.10.2013, воскресенье, 15:45
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Крылья Советов
24'
А. Гацкан
78'
Кабайеро
90+1'
А. Елисеев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Крылья Советов
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
А. Елисеев
Замена
Н. Николич
️️️️
Джано
88'
Замена
Б. Су Ю
️️️️
К. Гуелор Канга
82'
78'
ГОЛ! 1:1!
Кабайеро
Замена
Д. Полоз
️️️️
Т. Калачев
71'
67'
Замена
А. Елисеев
️️️️
Р. Аджинджал
66'
Замена
Себайос
️️️️
С. Драгун
55'
Замена
И. Семшов
️️️️
А. Павленко
Желтая карточка
Т. Калачев
44'
31'
Желтая карточка
П. Немов
ГОЛ! 1:0!
А. Гацкан
24'
20'
Желтая карточка
Кабайеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Джано
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
21
Станислав Драгун
ОП
5
Петр Немов
ОП
8
Александр Павленко
ЦП
2
Горо
ПП
9
Кабайеро
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Азим Фатуллаев
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Крылья Советов
82
Ян Муха
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
10
Себайос
ЦП
4-2-3-1
1
Плетикоса
19
Милич
0
Дьяков
15
Баштуш
43
Логашов
7
Шешуков
8
Гацкан
7
Джано
8
Канга
2
Калачев
22
Дзюба
3-3-3-1
16
Веремко
26
Браун Форбс
30
Надсон
25
Амисулашвили
15
Цаллагов
21
Драгун
5
Немов
2
Горо
8
Павленко
20
Аджинджал
9
Кабайеро
7
Джано
23
Николич
23
Николич
7
Джано
8
Канга
86
Ю
86
Ю
8
Канга
2
Калачев
7
Полоз
7
Полоз
2
Калачев
20
Аджинджал
4
Елисеев
4
Елисеев
20
Аджинджал
8
Павленко
20
Семшов
20
Семшов
8
Павленко
21
Драгун
10
Себайос
10
Себайос
21
Драгун
Остались в запасе
Ростов
Крылья Советов
1
Антон Амельченко
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
82
Ян Муха
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
Главный тренер
Александр Цыганков
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Александр Цыганков
Статистика матча Ростов - Крылья Советов
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:30 (прямая)
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