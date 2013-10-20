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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Лацио
Аталанта - Лацио: обзор матча 20 октября 2013
Аталанта
20.10.2013, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 8 тур
2 : 1
Завершен
Лацио
42'
Л. Чигарини
84'
Х. Денис
53'
Б. Переа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Лацио
ГОЛ! 2:1!
Х. Денис
Пас отдал
Л. Чигарини
84'
82'
Желтая карточка
О. Онази
Замена
Д. Базелли
️️️️
М. Моралес
82'
79'
Замена
М. Клозе
️️️️
Эрнанес
69'
Замена
Б. Кейта
️️️️
С. Флоккари
Замена
Ф. Бриенца
️️️️
Д. Бонавентура
69'
Замена
М. Йепес
️️️️
С. Луккини
56'
53'
ГОЛ! 1:1!
Б. Переа
Пас отдал
С. Лулич
46'
Замена
А. Кандрева
️️️️
Ф. Андерсон
ГОЛ! 1:0!
Л. Чигарини
42'
21'
Желтая карточка
Л. Билья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
12
Огений Онази
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
2
Константин Ницэ
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
12
Мусса Коне
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
25
Лука Крекко
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
3-2-4-1
47
Консильи
36
Дель Гроссо
2
Стендардо
17
Луккини
6
Беллини
77
Раймонди
10
Моралес
14
Кармона
8
Чигарини
7
Бонавентура
19
Денис
3-4-1-2
22
Маркетти
39
Каванда
27
Цана
13
Сиани
12
Онази
10
Эрнанес
6
Билья
19
Лулич
7
Андерсон
10
Флоккари
34
Переа
17
Луккини
33
Йепес
33
Йепес
17
Луккини
10
Моралес
33
Базелли
33
Базелли
10
Моралес
7
Бонавентура
20
Бриенца
20
Бриенца
7
Бонавентура
7
Андерсон
87
Кандрева
87
Кандрева
7
Андерсон
10
Флоккари
17
Кейта
17
Кейта
10
Флоккари
10
Эрнанес
11
Клозе
11
Клозе
10
Эрнанес
Остались в запасе
Аталанта
Лацио
2
Константин Ницэ
ЦЗ
12
Мусса Коне
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
91
Джузеппе Де Лука
АП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
2
Константин Ницэ
ЦЗ
12
Мусса Коне
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
91
Джузеппе Де Лука
АП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Аталанта - Лацио
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Атлети Адзурри
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