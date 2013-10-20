Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Ювентус
Фиорентина - Ювентус: обзор матча 20 октября 2013
Фиорентина
20.10.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 8 тур
4 : 2
Завершен
Ювентус
66'
Д. Росси (П)
76'
Д. Росси
78'
Хоакин
81'
Д. Росси
37'
К. Тевес (П)
40'
П. Погба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Ювентус
89'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
87'
Желтая карточка
М. Мотта
Замена
Ридер
️️️️
Д. Росси
85'
83'
Замена
М. Мотта
️️️️
С. Падоин
ГОЛ! 4:2!
Д. Росси
Пас отдал
Х. Куадрадо
81'
79'
Замена
С. Джовинко
️️️️
К. Асамоа
ГОЛ! 3:2!
Хоакин
Пас отдал
Б. Валеро
78'
77'
Замена
А. Видаль
️️️️
К. Маркизио
ГОЛ! 2:2!
Д. Росси
Пас отдал
М. Фернандес
76'
69'
Желтая карточка
А. Пирло
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Росси
66'
65'
Желтая карточка
К. Асамоа
Желтая карточка
С. Савич
57'
Замена
Хоакин
️️️️
А. Аквилани
56'
40'
ГОЛ! 0:2!
П. Погба
37'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Тевес
Желтая карточка
Х. Куадрадо
36'
Замена
М. Фернандес
️️️️
М. Амброзини
23'
22'
Желтая карточка
А. Барцальи
Желтая карточка
А. Аквилани
15'
12'
Желтая карточка
К. Тевес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Фиорентина
78
Густаво Мунуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
15
Матиас Весино
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
17
Хоакин
ПВ
10
Ридер
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
24
Уасим Боуи
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
4-5-1
33
Нето
21
Паскуаль
2
Гонсало
15
Савич
14
Ронкалья
6
Валеро
90
Амброзини
7
Писарро
20
Аквилани
7
Куадрадо
25
Росси
3-5-2
1
Буффон
15
Барцальи
19
Бонуччи
14
Кьеллини
21
Пирло
19
Падоин
8
Погба
10
Маркизио
27
Асамоа
32
Тевес
12
Льоренте
90
Амброзини
14
Фернандес
14
Фернандес
90
Амброзини
20
Аквилани
17
Хоакин
17
Хоакин
20
Аквилани
25
Росси
10
Ридер
10
Ридер
25
Росси
19
Падоин
16
Мотта
16
Мотта
19
Падоин
10
Маркизио
23
Видаль
23
Видаль
10
Маркизио
27
Асамоа
21
Джовинко
21
Джовинко
27
Асамоа
Остались в запасе
Фиорентина
Ювентус
78
Густаво Мунуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
15
Матиас Весино
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
24
Уасим Боуи
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
15
Матиас Весино
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
24
Уасим Боуи
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Фиорентина - Ювентус
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 16:55 (прямая)
Новости команд
Все
Фиорентина
Ювентус
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
12 ноября
3
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
12 ноября
3
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+