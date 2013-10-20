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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Парма
Верона - Парма: обзор матча 20 октября 2013
Верона
20.10.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 8 тур
3 : 2
Завершен
Парма
9'
Ф. Каччиаторе
61'
Жоржиньо (П)
88'
Жоржиньо (П)
19'
М. Пароло
25'
А. Кассано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Парма
89'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
М. Гобби
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Жоржиньо
88'
Замена
Б. Янкович
️️️️
Ромуло
84'
79'
Желтая карточка
А. Аква
Замена
Р. Мартиньо
️️️️
Хуанито
75'
74'
Замена
Д. Биабиани
️️️️
А. Рози
68'
Замена
Р. Палладино
️️️️
Амаури
Замена
М. Донати
️️️️
Э. Халлфредссон
65'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Жоржиньо
61'
60'
Желтая карточка
М. Кассани
50'
Желтая карточка
М. Маркьонни
48'
Желтая карточка
М. Гобби
30'
Желтая карточка
А. Рози
27'
Желтая карточка
М. Пароло
25'
ГОЛ! 1:2!
А. Кассано
Пас отдал
М. Пароло
23'
Желтая карточка
Фелипе
19'
ГОЛ! 1:1!
М. Пароло
ГОЛ! 1:0!
Ф. Каччиаторе
Пас отдал
Хуанито
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
77
Рафаэль
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
21
Хуанито
ЛВ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
49
Ромуло
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Парма
91
Павол Байза
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
18
Африйе Аква
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
11
Амаури
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Верона
13
Николай Михайлов
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Парма
92
Марьян Чорич
ВР
1
Никола Паварини
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
11
Джанни Мунари
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
4-3-2-1
77
Рафаэль
33
Агостини
25
Маркес Пинто
29
Каччиаторе
32
Гонсалес
20
Халлфредссон
21
Жоржиньо
49
Ромуло
21
Хуанито
11
Итурбе
18
Тони
3-2-3-2
91
Байза
18
Гобби
6
Лукарелли
27
Фелипе
6
Кассани
20
Рози
32
Маркьонни
16
Пароло
18
Аква
99
Кассано
11
Амаури
20
Халлфредссон
5
Донати
5
Донати
20
Халлфредссон
21
Хуанито
29
Мартиньо
29
Мартиньо
21
Хуанито
49
Ромуло
7
Янкович
7
Янкович
49
Ромуло
18
Гобби
11
Сансоне
11
Сансоне
18
Гобби
20
Рози
14
Биабиани
14
Биабиани
20
Рози
11
Амаури
17
Палладино
17
Палладино
11
Амаури
Остались в запасе
Верона
Парма
7
Джакопо Сала
ЦП
13
Николай Михайлов
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
92
Марьян Чорич
ВР
1
Никола Паварини
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
13
Николай Михайлов
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
Остались в запасе
92
Марьян Чорич
ВР
1
Никола Паварини
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Верона - Парма
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
7
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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