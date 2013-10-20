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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Кьево
Дженоа - Кьево: обзор матча 20 октября 2013
Дженоа
20.10.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 8 тур
2 : 1
Завершен
Кьево
22'
А. Джилардино
50'
А. Джилардино
48'
С. Бентивольо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Кьево
Замена
Й. Фетфацидис
️️️️
А. Стоян
80'
70'
Замена
М. Памич
️️️️
М. Эстигаррибия
Желтая карточка
Д. Марчезе
68'
66'
Замена
П. Хетемай
️️️️
С. Бентивольо
65'
Замена
С. Теро
️️️️
И. Радованович
Замена
Ю. Куцка
️️️️
Р. Сентурион
64'
60'
Желтая карточка
Д. Сардо
53'
Желтая карточка
Б. Цесар
52'
Желтая карточка
М. Эстигаррибия
ГОЛ! 2:1!
А. Джилардино
50'
48'
ГОЛ! 1:1!
С. Бентивольо
Пас отдал
С. Пеллисьер
39'
Желтая карточка
Л. Ригони
Замена
А. Стоян
️️️️
М. Сантана
29'
ГОЛ! 1:0!
А. Джилардино
Пас отдал
Д. Марчезе
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
10
Франческо Лоди
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кьево
3
Клейтон
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
30
Лука Ригони
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Дженоа
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
16
Риккардо Импрота
ЛВ
30
Томаш Купиш
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
99
Маттео Ардеманьи
ЦФ
27
Деян Лазаревич
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
3-2-3-2
1
Перин
7
Антонини
90
Портанова
17
Манфредини
15
Марчезе
24
Врсалько
11
Сантана
8
Бьондини
10
Лоди
19
Джилардино
10
Сентурион
3-1-3-2
3
Клейтон
20
Сардо
12
Цесар
21
Фрей
16
Радованович
30
Ригони
7
Бентивольо
18
Эстигаррибия
31
Пеллисьер
9
Палоски
10
Сентурион
33
Куцка
33
Куцка
10
Сентурион
Стоян
10
Фетфацидис
10
Фетфацидис
Стоян
11
Сантана
8
Стоян
8
Стоян
11
Сантана
18
Эстигаррибия
3
Памич
3
Памич
18
Эстигаррибия
7
Бентивольо
56
Хетемай
56
Хетемай
7
Бентивольо
16
Радованович
77
Теро
77
Теро
16
Радованович
Остались в запасе
Дженоа
Кьево
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
99
Маттео Ардеманьи
ЦФ
30
Томаш Купиш
ЦП
16
Риккардо Импрота
ЛВ
27
Деян Лазаревич
ЦФ
18
Лоренцо Скуицци
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Остались в запасе
99
Маттео Ардеманьи
ЦФ
30
Томаш Купиш
ЦП
16
Риккардо Импрота
ЛВ
27
Деян Лазаревич
ЦФ
18
Лоренцо Скуицци
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Статистика матча Дженоа - Кьево
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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