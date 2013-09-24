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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Реал Сосьедад
Барселона - Реал Сосьедад: обзор матча 24 сентября 2013
Барселона
24.09.2013, вторник, 22:00
Испания. Примера, 6 тур
4 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
5'
Неймар
8'
Л. Месси
23'
С. Бускетс
76'
М. Бартра
64'
А. де ла Белья
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Реал Сосьедад
Замена
С. Роберто
️️️️
Л. Месси
80'
77'
Замена
Р. Пардо
️️️️
Х. Рос
ГОЛ! 4:1!
М. Бартра
Пас отдал
Л. Месси
76'
Замена
Педро
️️️️
Неймар
74'
64'
ГОЛ! 3:1!
А. де ла Белья
Пас отдал
И. Агиррече
55'
Желтая карточка
И. Агиррече
46'
Замена
И. Ансотеги
️️️️
Д. Эстрада
Замена
М. Бартра
️️️️
Х. Маскерано
36'
Травма
Х. Маскерано
36'
ГОЛ! 3:0!
С. Бускетс
23'
21'
Замена
И. Агиррече
️️️️
Х. Прието
20'
Травма
Х. Прието
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
Неймар
8'
ГОЛ! 1:0!
Неймар
Пас отдал
А. Санчес
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
(К)
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
5
Маркел Бергара
ОП
10
Хави Рос
ОП
10
Хаби Прието
(К)
ЦП
8
Марко Сангалли
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
9
Педро
ПВ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Вальдес
3
Адриано
3
Пике
14
Маскерано
10
Алвес
5
Бускетс
6
Хави
8
Иньеста
10
Неймар
10
Месси
4
Санчес
4-2-1-1-2
1
Браво
22
Эстрада
26
Мартинес
23
Кадамуро
3
де ла Белья
5
Бергара
10
Рос
10
Прието
8
Сангалли
7
Гризманн
9
Сеферович
10
Месси
6
Роберто
6
Роберто
10
Месси
14
Маскерано
5
Бартра
5
Бартра
14
Маскерано
10
Неймар
9
Педро
9
Педро
10
Неймар
22
Эстрада
15
Ансотеги
15
Ансотеги
22
Эстрада
10
Рос
14
Пардо
14
Пардо
10
Рос
10
Прието
9
Агиррече
9
Агиррече
10
Прието
Остались в запасе
Барселона
Реал Сосьедад
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Херардо Мартино
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Барселона - Реал Сосьедад
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 21:55 (прямая)
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