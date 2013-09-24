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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Осасуна
Атлетико - Осасуна: обзор матча 24 сентября 2013
Атлетико
24.09.2013, вторник, 23:59
Испания. Примера, 6 тур
2 : 1
Завершен
Осасуна
18'
Д. Коста
25'
Д. Коста
42'
О. Риера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Осасуна
88'
Желтая карточка
Лоло
Желтая карточка
Тиагу
87'
82'
Замена
Мануэль
️️️️
Р. Лоэ
77'
Замена
Мануэль
️️️️
О. Риера
Замена
К. Родригес
️️️️
Коке
77'
Желтая карточка
Хуанфран
70'
68'
Замена
Х. Нуньес
️️️️
Ф. Пуньяль
Замена
Д. Вилья
️️️️
Л. Баптистао
63'
Замена
Габи
️️️️
М. Суарес
46'
Желтая карточка
М. Суарес
42'
42'
ГОЛ! 2:1!
О. Риера
Пас отдал
Ф. Пуньяль
ГОЛ! 2:0!
Д. Коста
Пас отдал
Коке
25'
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
66
Арда Туран
ЦП
5
Тиагу
ЦП
6
Коке
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
33
Франсиско Сильва
ОП
24
Рауль Лоэ
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
11
Сиси
АП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Атлетико
1
Даниэль Арансубиа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
14
Габи
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
12
Энеко Сатрустеги
ЛЗ
6
Ойер
ОП
8
Лоло
ЦП
18
Мануэль
ЦФ
10
Хосе Нуньес
ЦФ
3-2-3-2
1
Куртуа
2
Инсуа
2
Годин
13
Миранда
4
Суарес
20
Хуанфран
66
Туран
5
Тиагу
6
Коке
12
Баптистао
19
Коста
4-2-1-2-1
1
Андрес
2
Бертран
4
Лотье
14
Аррибас
2
Дамиа
33
Сильва
24
Лоэ
10
Пуньяль
11
Сиси
23
Арментерос
21
Риера
6
Коке
7
Родригес
7
Родригес
6
Коке
4
Суарес
14
Габи
14
Габи
4
Суарес
12
Баптистао
7
Вилья
7
Вилья
12
Баптистао
21
Риера
18
Мануэль
18
Мануэль
21
Риера
10
Пуньяль
10
Нуньес
10
Нуньес
10
Пуньяль
Остались в запасе
Атлетико
Осасуна
1
Даниэль Арансубиа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
12
Энеко Сатрустеги
ЛЗ
6
Ойер
ОП
8
Лоло
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
1
Даниэль Арансубиа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
12
Энеко Сатрустеги
ЛЗ
6
Ойер
ОП
8
Лоло
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Атлетико - Осасуна
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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