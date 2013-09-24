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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Астон Вилла - Тоттенхэм
Астон Вилла - Тоттенхэм: обзор матча 24 сентября 2013
Астон Вилла
24.09.2013, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 3 раунд
0 : 4
Завершен
Тоттенхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Астон Вилла - Тоттенхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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