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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Уотфорд - Норвич Сити
Уотфорд - Норвич Сити: обзор матча 24 сентября 2013
Уотфорд
24.09.2013, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 3 раунд
2 : 3
Завершен
Норвич Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Уотфорд - Норвич Сити
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0
0
Желтые карточки
0
0
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