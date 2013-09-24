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Расписание матчей
Германия. Кубок
Вольфсбург - Аален
Вольфсбург - Аален: обзор матча 24 сентября 2013
Вольфсбург
24.09.2013, вторник, 21:00
Германия. Кубок, 2 раунд
2 : 0
Завершен
Аален
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Вольфсбург - Аален
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
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Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
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0 : 0
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0 : 2
03.03.2015
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 2 раунд
Аален
2 : 0
28.10.2014
Ганновер-96
Германия. Кубок, 1 раунд
Шварц-Вайсс
1 : 1
17.08.2014
Аален
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