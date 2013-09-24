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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Краснодар (мол)
Спартак М (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 24 сентября 2013
Спартак М (мол)
24.09.2013, вторник, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
2 : 1
Завершен
Краснодар (мол)
43'
В. Пантелеев
87'
В. Пантелеев
50'
Р. Болов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Краснодар (мол)
90'
+4
Желтая карточка
И. Борисов
Желтая карточка
Е. Ежов
90'
+4
Замена
Е. Ежов
️️️️
М. Ермаков
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
В. Пантелеев
87'
80'
Замена
Д. Новак
️️️️
Д. Кузьмичёв
79'
Желтая карточка
В. Чуперка
78'
Замена
В. Чуперка
️️️️
И. Жигулев
Замена
В. Кормишин
️️️️
З. Бакаев
77'
Замена
А. Лихачев
️️️️
А. Гулиев
76'
70'
Замена
А. Агеев
️️️️
С. Балабанов
Замена
П. Глоба
️️️️
А. Зуев
66'
Замена
И. Синодзука
️️️️
А. Федчук
56'
50'
ГОЛ! 1:1!
Р. Болов
ГОЛ! 1:0!
В. Пантелеев
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
1
Антон Митрюшкин
ВР
94
Александр Степанов
ЦЗ
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
59
Максим Ермаков
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Пятницкий
Краснодар (мол)
23
Артем Леонов
ВР
15
Дмитрий Кузьмичёв
ЦЗ
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
46
Андрей Гамалян
ЦЗ
77
Максим Старков
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
96
Илья Борисов
ЦП
78
Стефан Балабанов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Артур Оленин
Спартак М (мол)
81
Юрий Щербаков
ВР
66
Евгений Ежов
ЛЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
76
Павел Глоба
ЦП
70
Иппэй Синодзука
ЦП
88
Данила Буранов
ЦП
97
Владислав Кормишин
ЦФ
Краснодар (мол)
61
Дмитрий Горячкин
ВР
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
79
Сергей Дычко
ЦЗ
43
Руслан Шляхов
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
76
Александр Агеев
АП
4-3-2-1
1
Митрюшкин
94
Степанов
22
Хомуха
44
Лисинков
40
Винниченко
59
Ермаков
99
Гулиев
83
Пантелеев
17
Зуев
7
Бакаев
10
Федчук
3-3-3-1
23
Леонов
81
Нестеренко
46
Гамалян
77
Старков
2
Черов
64
Ланин
15
Кузьмичёв
96
Борисов
78
Балабанов
10
Жигулев
88
Болов
99
Гулиев
96
Лихачев
96
Лихачев
99
Гулиев
7
Бакаев
97
Кормишин
97
Кормишин
7
Бакаев
17
Зуев
76
Глоба
76
Глоба
17
Зуев
10
Федчук
70
Синодзука
70
Синодзука
10
Федчук
59
Ермаков
66
Ежов
66
Ежов
59
Ермаков
78
Балабанов
76
Агеев
76
Агеев
78
Балабанов
15
Кузьмичёв
2
Новак
2
Новак
15
Кузьмичёв
10
Жигулев
92
Чуперка
92
Чуперка
10
Жигулев
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Краснодар (мол)
3
Константин Щербаков
ПЗ
88
Данила Буранов
ЦП
81
Юрий Щербаков
ВР
Главный тренер
Андрей Пятницкий
79
Сергей Дычко
ЦЗ
43
Руслан Шляхов
ЦП
61
Дмитрий Горячкин
ВР
Главный тренер
Артур Оленин
Остались в запасе
3
Константин Щербаков
ПЗ
88
Данила Буранов
ЦП
81
Юрий Щербаков
ВР
Остались в запасе
79
Сергей Дычко
ЦЗ
43
Руслан Шляхов
ЦП
61
Дмитрий Горячкин
ВР
Главный тренер
Андрей Пятницкий
Главный тренер
Артур Оленин
Статистика матча Спартак М (мол) - Краснодар (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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