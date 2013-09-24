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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Альмерия
Малага - Альмерия: обзор матча 24 сентября 2013
Малага
24.09.2013, вторник, 23:59
Испания. Примера, 6 тур
2 : 0
Завершен
Альмерия
68'
Ф. Тиссоне
90+1'
Ф. Портильо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Альмерия
ГОЛ! 2:0!
Ф. Портильо
90'
+1
Замена
Элизеу
️️️️
Дуда
85'
Желтая карточка
С. Санчес
84'
Замена
И. Камачо
️️️️
Б. Андерсон
81'
74'
Замена
Корона
️️️️
М. Тебар
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
М. Эль-Хамдауи
74'
73'
Замена
О. Диас
️️️️
Ф. Сориано
Желтая карточка
Ф. Тиссоне
68'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Тиссоне
Пас отдал
С. Санчес
68'
66'
Желтая карточка
С. Дюбарбье
65'
Замена
Э. Барбоза
️️️️
Сусо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
12
Бобли Андерсон
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
Альмерия
1
Эстебан
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
14
Маркос Тебар
ОП
23
Фернандо Сориано
ЦП
12
Верса
ЦП
10
Сусо
ПВ
15
Родри
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
36
Роберто Чен
ЦЗ
77
Педро Моралес
ЛП
4
Игнасио Камачо
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
19
Бартоломей Павловски
РФ
Альмерия
19
Оскар Устари
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
20
Рафита
ПЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
15
Корона
АП
7
Оскар Диас
ЦФ
4-3-2-1
13
Кабальеро
2
Ангелери
5
Антунеш
20
Санчес
18
Гамес
12
Андерсон
10
Дардер
12
Тиссоне
17
Дуда
20
Портильо
77
Эль-Хамдауи
3-3-2-1-1
1
Эстебан
22
Видаль
5
Трухильо
4
Пельерано
22
Нельсон
14
Тебар
16
Дюбарбье
23
Сориано
12
Верса
10
Сусо
15
Родри
17
Дуда
19
Элизеу
19
Элизеу
17
Дуда
12
Андерсон
4
Камачо
4
Камачо
12
Андерсон
77
Эль-Хамдауи
24
Санта Крус
24
Санта Крус
77
Эль-Хамдауи
23
Сориано
7
Диас
7
Диас
23
Сориано
10
Сусо
7
Барбоза
7
Барбоза
10
Сусо
14
Тебар
15
Корона
15
Корона
14
Тебар
Остались в запасе
Малага
Альмерия
36
Роберто Чен
ЦЗ
13
Идрисс Камени
ВР
77
Педро Моралес
ЛП
19
Бартоломей Павловски
РФ
19
Оскар Устари
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
20
Рафита
ПЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
36
Роберто Чен
ЦЗ
13
Идрисс Камени
ВР
77
Педро Моралес
ЛП
19
Бартоломей Павловски
РФ
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
20
Рафита
ПЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Малага - Альмерия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Ла Росаледа
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