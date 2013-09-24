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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Халл Сити - Хаддерсфилд Таун
Халл Сити - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 24 сентября 2013
Халл Сити
24.09.2013, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 3 раунд
1 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Халл Сити - Хаддерсфилд Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
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1 : 0
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2 : 2
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1 : 0
17.10.2026
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Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
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- : -
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0 : 0
14.11.2026
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Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
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Англия. Первая лига, 14 тур
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0 : 3
31.10.2026
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Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
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Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
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