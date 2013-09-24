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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Вальядолид
Леванте - Вальядолид: обзор матча 24 сентября 2013
Леванте
24.09.2013, вторник, 22:00
Испания. Примера, 6 тур
1 : 1
Завершен
Вальядолид
36'
П. Бабакар Диавара
42'
Х. Гуэрра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Вальядолид
90'
+2
Желтая карточка
Х. Бараха
Желтая карточка
П. Диоп
85'
82'
Желтая карточка
Ф. Росси
Замена
Э. Нонг
️️️️
П. Бабакар Диавара
73'
72'
Замена
Манушу
️️️️
Х. Гуэрра
Замена
П. Риос
️️️️
Ж. Ксуметра
68'
58'
Замена
В. Рама
️️️️
Омар
57'
Замена
Ф. Росси
️️️️
У. Осорио
Замена
Д. Баррал
️️️️
А. Иваншиц
56'
47'
Желтая карточка
П. Эберт
Пенальти не реализован!
А. Иваншиц
45'
44'
Красная карточка
З. Бергдич
42'
ГОЛ! 1:1!
Х. Гуэрра
Пас отдал
П. Эберт
ГОЛ! 1:0!
П. Бабакар Диавара
36'
22'
Желтая карточка
Х. Гуэрра
Желтая карточка
Р. Гарсия
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Вальядолид
13
Диего Мариньо
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
22
Луис Састре
ЦП
7
Омар
ЦП
12
Умберто Осорио
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Леванте
1
Хави Хименес
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
3
Элойс Нонг
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
24
Алькатрас
ПЗ
7
Фаусто Росси
ОП
19
Вальдет Рама
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Навас
12
Хуанфран
4
Наварро
26
Винтра
22
Лелль
18
Диоп
23
Иваншиц
18
Пинту
17
Ксуметра
14
Гарсия
90
Диавара
3-2-3-2
13
Мариньо
2
Рукавина
19
Бергдич
8
Бараха
18
Руэда
17
Пенья
22
Састре
7
Омар
20
Эберт
24
Гуэрра
12
Осорио
90
Диавара
3
Нонг
3
Нонг
90
Диавара
17
Ксуметра
16
Риос
16
Риос
17
Ксуметра
23
Иваншиц
18
Баррал
18
Баррал
23
Иваншиц
7
Омар
19
Рама
19
Рама
7
Омар
12
Осорио
7
Росси
7
Росси
12
Осорио
24
Гуэрра
9
Манушу
9
Манушу
24
Гуэрра
Остались в запасе
Леванте
Вальядолид
1
Хави Хименес
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
25
Хайме Хименес
ВР
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
24
Алькатрас
ПЗ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
1
Хави Хименес
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
Остались в запасе
25
Хайме Хименес
ВР
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
24
Алькатрас
ПЗ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Леванте - Вальядолид
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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