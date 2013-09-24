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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Анжи (мол)
ЦСКА (мол) - Анжи (мол): обзор матча 24 сентября 2013
ЦСКА (мол)
24.09.2013, вторник, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
3 : 1
Завершен
Анжи (мол)
59'
А. Амбарцумян (П)
64'
А. Амбарцумян
68'
Д. Масютин
75'
Ш. Гасанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Анжи (мол)
Замена
П. Янзин
️️️️
Д. Масютин
78'
75'
ГОЛ! 3:1!
Ш. Гасанов
71'
Замена
Т. Патахов
️️️️
А. Омаров
Замена
А. Курзенев
️️️️
А. Макаров
69'
ГОЛ! 3:0!
Д. Масютин
68'
Замена
Н. Титов
️️️️
С. Георгиевский
66'
ГОЛ! 2:0!
А. Амбарцумян
64'
Замена
Д. Литвинов
️️️️
М. Мартусевич
60'
59'
Замена
А. Абдурахмангаджиев
️️️️
Г. Магомедов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Амбарцумян
59'
56'
Вторая желтая
М. Дженетов
55'
Замена
И. Корголоев
️️️️
Т. Мусалов
53'
Желтая карточка
М. Мусалов
Замена
Д. Ефремов
️️️️
Н. Дергачев
46'
Замена
П. Котов
️️️️
А. Николаеш
46'
42'
Желтая карточка
М. Дженетов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
71
Сергей Ревякин
ВР
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
25
Денис Масютин
ЦЗ
51
Анатолие Николаеш
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
24
Максим Мартусевич
ЦП
11
Александр Макаров
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
11
Николай Дергачев
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
90
Артур Чистяков
ЦЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
52
Гасан Магомедов
ЦП
77
Азрет Омаров
ЦП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
Главный тренер
Руслан Агаларов
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
2
Петр Янзин
ЦЗ
31
Дмитрий Литвинов
ЦП
49
Никита Титов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Анжи (мол)
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
80
Исмаил Корголоев
ЦП
78
Тимур Патахов
ЦП
40
Салим Махачев
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
4-3-1-2
71
Ревякин
33
Адамс
51
Николаеш
23
Чернов
25
Масютин
24
Мартусевич
11
Макаров
40
Бавин
13
Георгиевский
10
Амбарцумян
11
Дергачев
3-2-4
1
Дженетов
44
Курбанов
63
Байсонгуров
3
Гасанов
44
Удунян
5
Мусалов
52
Магомедов
77
Омаров
47
Джамалутдинов
75
Мусалов
24
Мартусевич
31
Литвинов
31
Литвинов
24
Мартусевич
11
Дергачев
22
Ефремов
22
Ефремов
11
Дергачев
13
Георгиевский
49
Титов
49
Титов
13
Георгиевский
25
Масютин
2
Янзин
2
Янзин
25
Масютин
51
Николаеш
17
Котов
17
Котов
51
Николаеш
11
Макаров
91
Курзенев
91
Курзенев
11
Макаров
75
Мусалов
80
Корголоев
80
Корголоев
75
Мусалов
77
Омаров
78
Патахов
78
Патахов
77
Омаров
52
Магомедов
35
Абдурахмангаджиев
35
Абдурахмангаджиев
52
Магомедов
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Анжи (мол)
1
Илья Помазун
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
40
Салим Махачев
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
Остались в запасе
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
40
Салим Махачев
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча ЦСКА (мол) - Анжи (мол)
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
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20.05.2019
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Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Фаустов
(Старый Оскол)
Стадион:
Октябрь
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