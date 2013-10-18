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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Томь (мол)
Краснодар (мол) - Томь (мол): обзор матча 18 октября 2013
Краснодар (мол)
18.10.2013, пятница, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
1 : 2
Завершен
Томь (мол)
39'
В. Черов
51'
А. Черевко
72'
Д. Сасин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Томь (мол)
90'
Замена
М. Гайдамак
️️️️
С. Аксанов
88'
Замена
В. Гусев
️️️️
С. Кондратенко
Желтая карточка
М. Старков
86'
Замена
А. Агеев
️️️️
И. Жигулев
80'
75'
Замена
А. Букачев
️️️️
И. Крицкий
Замена
Д. Бакай
️️️️
Н. Чхапелия
75'
73'
Замена
И. Крицкий
️️️️
А. Москов
72'
ГОЛ! 1:2!
Д. Сасин
69'
Замена
Д. Сасин
️️️️
П. Кудряшов
67'
Замена
А. Макурин
️️️️
Р. Салахутдинов
Желтая карточка
О. Ланин
60'
51'
ГОЛ! 1:1!
А. Черевко
49'
Желтая карточка
П. Кудряшов
46'
Замена
А. Черевко
️️️️
Г. Мурешан
Замена
Н. Огурцов
️️️️
Р. Болов
46'
ГОЛ! 1:0!
В. Черов
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
88
Андрей Синицын
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
77
Максим Старков
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
96
Илья Борисов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Артур Оленин
Томь (мол)
12
Арби Межиев
ВР
0
Владимир Лебедев
ЦЗ
59
Станислав Кондратенко
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
6
Габриэль Мурешан
ОП
0
Александр Москов
ЦП
11
Султан Аксанов
ЦП
73
Андрей Дырдин
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
Краснодар (мол)
45
Всеволод Ермаков
ВР
15
Дмитрий Кузьмичёв
ЦЗ
46
Андрей Гамалян
ЦЗ
43
Руслан Шляхов
ЦП
78
Стефан Балабанов
ЦП
82
Николай Огурцов
ЦП
76
Александр Агеев
АП
49
Дмитрий Бакай
АП
Томь (мол)
71
Михаил Дюжиков
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
18
Михаил Гайдамак
ЦП
68
Иван Крицкий
ЦП
91
Владимир Гусев
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
26
Александр Черевко
ЦФ
3-3-3-1
88
Синицын
77
Старков
48
Марченко
81
Нестеренко
55
Нахушев
64
Ланин
2
Черов
7
Чхапелия
96
Борисов
10
Жигулев
88
Болов
3-1-5-1
12
Межиев
43
Терентьев
59
Кондратенко
0
Лебедев
6
Мурешан
0
Москов
73
Дырдин
65
Салахутдинов
34
Сабитов
11
Аксанов
29
Кудряшов
10
Жигулев
76
Агеев
76
Агеев
10
Жигулев
88
Болов
82
Огурцов
82
Огурцов
88
Болов
7
Чхапелия
49
Бакай
49
Бакай
7
Чхапелия
11
Аксанов
18
Гайдамак
18
Гайдамак
11
Аксанов
0
Москов
68
Крицкий
68
Крицкий
0
Москов
59
Кондратенко
91
Гусев
91
Гусев
59
Кондратенко
Крицкий
54
Букачев
54
Букачев
Крицкий
65
Салахутдинов
21
Макурин
21
Макурин
65
Салахутдинов
29
Кудряшов
77
Сасин
77
Сасин
29
Кудряшов
6
Мурешан
26
Черевко
26
Черевко
6
Мурешан
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Томь (мол)
43
Руслан Шляхов
ЦП
15
Дмитрий Кузьмичёв
ЦЗ
78
Стефан Балабанов
ЦП
46
Андрей Гамалян
ЦЗ
45
Всеволод Ермаков
ВР
Главный тренер
Артур Оленин
71
Михаил Дюжиков
ВР
Остались в запасе
43
Руслан Шляхов
ЦП
15
Дмитрий Кузьмичёв
ЦЗ
78
Стефан Балабанов
ЦП
46
Андрей Гамалян
ЦЗ
45
Всеволод Ермаков
ВР
Остались в запасе
71
Михаил Дюжиков
ВР
Главный тренер
Артур Оленин
Статистика матча Краснодар (мол) - Томь (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Ермаков
(Краснодар)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
Новости команд
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