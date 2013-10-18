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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Енисей
Салют - Енисей: обзор матча 18 октября 2013
Салют
18.10.2013, пятница, 18:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
1 : 1
Завершен
Енисей
60'
А. Михеев
78'
О. Лайзанс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Енисей
90'
Замена
Д. Магадиев
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
Замена
М. Андреев
️️️️
М. Ахметович
81'
78'
ГОЛ! 1:1!
О. Лайзанс
Вторая желтая
А. Михеев
77'
75'
Замена
Д. Рыжов
️️️️
С. Лебамба
65'
Замена
Л. Буш
️️️️
В. Галыш
Желтая карточка
А. Михеев
62'
ГОЛ! 1:0!
А. Михеев
60'
Желтая карточка
Ю. Лебедев
57'
Замена
А. Яркин
️️️️
В. Чадов
56'
38'
Желтая карточка
И. Шабаев
37'
Желтая карточка
К. Марущак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
90
Андрей Михеев
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
14
Олег Лайзанс
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Сергей Петренко
Салют
35
Игорь Телков
ВР
29
Владимир Ридель
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
25
Александр Марков
ЦП
77
Максим Андреев
АП
22
Александр Яркин
ЦФ
22
Денис Дегтев
ЦФ
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
7
Лауренциу Буш
ПВ
4-1-2-1-2
55
Криворучко
25
Жирный
24
Мирошниченко
21
Бутырин
27
Лебедев
8
Афонин
90
Михеев
9
Яковлев
31
Ткачук
15
Чадов
90
Ахметович
3-3-2-1-1
79
Плотников
27
Лебамба
5
Пятикопов
80
Качан
22
Шабаев
27
Рожков
18
Марущак
14
Лайзанс
8
Иванов
88
Галыш
23
Лескано
90
Ахметович
77
Андреев
77
Андреев
90
Ахметович
15
Чадов
22
Яркин
22
Яркин
15
Чадов
23
Лескано
22
Магадиев
22
Магадиев
23
Лескано
27
Лебамба
63
Рыжов
63
Рыжов
27
Лебамба
88
Галыш
7
Буш
7
Буш
88
Галыш
Остались в запасе
Салют
Енисей
25
Александр Марков
ЦП
29
Владимир Ридель
ЦЗ
22
Денис Дегтев
ЦФ
35
Игорь Телков
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Подпалый
20
Антон Полюткин
ЦЗ
16
Сергей Бородин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
Главный тренер
Сергей Петренко
Остались в запасе
25
Александр Марков
ЦП
29
Владимир Ридель
ЦЗ
22
Денис Дегтев
ЦФ
35
Игорь Телков
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
Остались в запасе
20
Антон Полюткин
ЦЗ
16
Сергей Бородин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
Главный тренер
Сергей Подпалый
Главный тренер
Сергей Петренко
Статистика матча Салют - Енисей
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Стадион:
Салют
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