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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - ЦСКА
Зенит - ЦСКА: обзор матча 18 октября 2013
Зенит
18.10.2013, пятница, 20:00
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
ЦСКА
16'
Р. Широков
43'
Халк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - ЦСКА
Замена
В. Быстров
️️️️
Данни
85'
Травма
Л. Нету
84'
79'
Желтая карточка
П. Вернблум
76'
Желтая карточка
Витиньо
Замена
В. Файзулин
️️️️
Р. Широков
70'
62'
Замена
Витиньо
️️️️
З. Тошич
Замена
О. Шатов
️️️️
А. Аршавин
56'
55'
Замена
С. Думбия
️️️️
С. Цубер
ГОЛ! 2:0!
Халк
Пас отдал
Р. Широков
43'
ГОЛ! 1:0!
Р. Широков
Пас отдал
А. Аршавин
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Данни
ЛВ
18
Константин Зырянов
ОП
28
Аксель Витсель
ОП
15
Роман Широков
АП
28
Андрей Аршавин
ПВ
7
Халк
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
17
Георгий Миланов
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
3
Кейсуке Хонда
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
20
Виктор Файзулин
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
11
Витиньо
ЛВ
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
4-2-3-1
12
Лодыгин
4
Кришито
6
Ломбертс
13
Нету
8
Смольников
18
Зырянов
28
Витсель
10
Данни
15
Широков
28
Аршавин
7
Халк
4-2-1-3
1
Чепчугов
14
Набабкин
4
Игнашевич
24
Березуцкий
42
Щенников
17
Миланов
19
Вернблум
7
Цубер
18
Тошич
3
Хонда
7
Муса
15
Широков
20
Файзулин
20
Файзулин
15
Широков
28
Аршавин
27
Шатов
27
Шатов
28
Аршавин
10
Данни
34
Быстров
34
Быстров
10
Данни
18
Тошич
11
Витиньо
11
Витиньо
18
Тошич
7
Цубер
22
Думбия
22
Думбия
7
Цубер
Остались в запасе
Зенит
ЦСКА
78
Александр Васютин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
11
Александр Кержаков
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
35
Игорь Акинфеев
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
11
Александр Кержаков
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Зенит - ЦСКА
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:40 (прямая)
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