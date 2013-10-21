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Локомотив - Амкар-Пермь
Локомотив - Амкар-Пермь: обзор матча 21 октября 2013
Локомотив
21.10.2013, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
4 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
7'
Д. Н'Дойе
38'
Майкон
56'
Р. Шишкин
85'
Р. Павлюченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Амкар-Пермь
89'
Замена
Д. Нийхолт
️️️️
Г. Пеев
ГОЛ! 4:0!
Р. Павлюченко
Пас отдал
А. Самедов
85'
Замена
Я. Тигорев
️️️️
Д. Тарасов
83'
79'
Желтая карточка
Т. Фибел
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Д. Н'Дойе
63'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
М. Оздоев
62'
ГОЛ! 3:0!
Р. Шишкин
56'
41'
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
Благо
ГОЛ! 2:0!
Майкон
Пас отдал
М. Оздоев
38'
23'
Замена
Д. Каюмов
️️️️
М. Гаджиев
ГОЛ! 1:0!
Д. Н'Дойе
Пас отдал
Р. Янбаев
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
49
Роман Шишкин
(К)
ПЗ
11
Майкон
ЛП
19
Лассана Диарра
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛВ
5
Януш Гол
ОП
40
Благо
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
7
Георги Пеев
ПВ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
28
Ян Тигорев
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Виктор Обинна
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
4-2-3-1
31
Абаев
55
Янбаев
90
Бурлак
4
Дюрица
49
Шишкин
19
Диарра
23
Тарасов
11
Майкон
21
Оздоев
19
Самедов
14
Н'Дойе
4-1-2-2-1
42
Нарубин
14
Сираков
97
Фибел
21
Белоруков
11
Занев
5
Гол
40
Благо
18
Коломейцев
7
Пеев
91
Гаджиев
10
Пикущак
23
Тарасов
28
Тигорев
28
Тигорев
23
Тарасов
14
Н'Дойе
10
Павлюченко
10
Павлюченко
14
Н'Дойе
21
Оздоев
10
Кайседо
10
Кайседо
21
Оздоев
40
Благо
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
40
Благо
7
Пеев
32
Нийхолт
32
Нийхолт
7
Пеев
91
Гаджиев
7
Каюмов
7
Каюмов
91
Гаджиев
Остались в запасе
Локомотив
Амкар-Пермь
18
Дарио Крешич
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Виктор Обинна
ЦФ
1
Роман Герус
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
14
Константин Васильев
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Виктор Обинна
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
14
Константин Васильев
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Локомотив - Амкар-Пермь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
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Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
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