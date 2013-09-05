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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - Салют
Спартак-Нальчик - Салют: обзор матча 05 сентября 2013
Спартак-Нальчик
05.09.2013, четверг, 18:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
1 : 0
Завершен
Салют
55'
К. Андрес Руа Флорес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Салют
Замена
А. Аверьянов
️️️️
Д. Буйтраго
90'
Замена
Г. Рухаиа
️️️️
И. Коронов
89'
86'
Замена
М. Андреев
️️️️
М. Яковлев
82'
Замена
А. Яркин
️️️️
М. Ахметович
69'
Замена
В. Чадов
️️️️
А. Михеев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Андрес Руа Флорес
55'
54'
Замена
И. Телков
️️️️
А. Семенов
51'
Красная карточка
А. Криворучко
Замена
Д. Сирадзе
️️️️
А. Медведев
46'
27'
Желтая карточка
В. Ридель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
29
Владимир Ридель
ЦЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
78
Александр Михеев
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Спартак-Нальчик
35
Тимур Ханиев
ВР
88
Залим Макоев
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
24
Дмитрий Галин
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Салют
35
Игорь Телков
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
77
Максим Андреев
АП
22
Александр Яркин
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
4-3-3
19
Степанов
19
Гарбуз
4
Овсиенко
2
Засеев
40
Тимошин
14
Коронов
8
Шаваев
53
Руа Флорес
13
Медведев
10
Буйтраго
19
Гошоков
3-3-3-1
55
Криворучко
29
Ридель
21
Бутырин
24
Мирошниченко
25
Жирный
8
Афонин
13
Семенов
78
Михеев
9
Яковлев
7
Бекетов
90
Ахметович
10
Буйтраго
11
Аверьянов
11
Аверьянов
10
Буйтраго
14
Коронов
4
Рухаиа
4
Рухаиа
14
Коронов
13
Медведев
8
Сирадзе
8
Сирадзе
13
Медведев
9
Яковлев
77
Андреев
77
Андреев
9
Яковлев
90
Ахметович
22
Яркин
22
Яркин
90
Ахметович
13
Семенов
35
Телков
35
Телков
13
Семенов
78
Михеев
15
Чадов
15
Чадов
78
Михеев
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Салют
24
Дмитрий Галин
ЦП
88
Залим Макоев
ЦЗ
35
Тимур Ханиев
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
Главный тренер
Тимур Шипшев
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Остались в запасе
24
Дмитрий Галин
ЦП
88
Залим Макоев
ЦЗ
35
Тимур Ханиев
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
Остались в запасе
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Главный тренер
Сергей Подпалый
Статистика матча Спартак-Нальчик - Салют
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Спартак
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