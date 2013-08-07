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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Мордовия
Шинник - Мордовия: обзор матча 07 августа 2013
Шинник
07.08.2013, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
3 : 0
Завершен
Мордовия
9'
П. Деобальд
16'
А. Малоян
90+2'
К. Дудченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Мордовия
Замена
Л. Родионов
️️️️
Э. Низамутдинов
90'
+3
ГОЛ! 3:0!
К. Дудченко
Пас отдал
Э. Низамутдинов
90'
+2
87'
Замена
М. Рогов
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
И. Кухарчук
️️️️
П. Деобальд
77'
59'
Замена
А. Иванов
️️️️
А. Бобер
58'
Желтая карточка
А. Димидко
Желтая карточка
Э. Низамутдинов
58'
Желтая карточка
В. Корытько
58'
Замена
С. Белоусов
️️️️
А. Ндри
46'
45'
Замена
Д. Кириченко
️️️️
В. Пономарев
41'
Желтая карточка
А. Хубутия
28'
Желтая карточка
М. Перендиа
ГОЛ! 2:0!
А. Малоян
16'
ГОЛ! 1:0!
П. Деобальд
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
2
Алли Ндри
ЛЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
10
Владимир Корытько
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Мордовия
1
Антон Коченков
ВР
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
2
Александр Димидко
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
22
Игорь Голбан
ЦЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
31
Максим Рогов
ЛП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Яшин
2
Ндри
21
Катынсус
76
Стешин
13
Белецкий
20
Померко
21
Зотов
10
Корытько
57
Деобальд
81
Низамутдинов
0
Малоян
4-1-3-2
1
Коченков
19
Пономарев
40
Перендиа
22
Будников
35
Хубутия
11
Пазин
8
Бобер
2
Димидко
9
Мухаметшин
48
Луценко
23
Мухаметшин
81
Низамутдинов
77
Родионов
77
Родионов
81
Низамутдинов
2
Ндри
7
Белоусов
7
Белоусов
2
Ндри
57
Деобальд
44
Кухарчук
44
Кухарчук
57
Деобальд
9
Мухаметшин
31
Рогов
31
Рогов
9
Мухаметшин
8
Бобер
88
Иванов
88
Иванов
8
Бобер
19
Пономарев
10
Кириченко
10
Кириченко
19
Пономарев
Остались в запасе
Шинник
Мордовия
22
Игорь Голбан
ЦЗ
13
Алексей Краснокутский
ВР
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
93
Михаил Маркин
ЦФ
1
Денис Шебанов
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
27
Вадим Гаглоев
ЦП
Главный тренер
Сергей Подпалый
Остались в запасе
22
Игорь Голбан
ЦЗ
13
Алексей Краснокутский
ВР
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Остались в запасе
93
Михаил Маркин
ЦФ
1
Денис Шебанов
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
27
Вадим Гаглоев
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Сергей Подпалый
Статистика матча Шинник - Мордовия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Шинник
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