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июнь 2013
июль 2013
Золотой кубок КОНКАКАФ 2013. группа B, 3 тур
Сальвадор
1 : 0
Гаити
Матч завершен
Гондурас
0 : 2
Тринидад и Тобаго
Матч завершен
Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 1 тур
Амкар-Пермь
2 : 0
Томь
Матч завершен
Крылья Советов
1 : 2
Спартак
Матч завершен
Россия. Кубок (2013/2014), 1/256 финала
Чита
3 : 1
Байкал
Матч завершен
0 : 0
Смена
Матч завершен
Сибирь-2
0 : 3
Матч завершен
Лига чемпионов (2013/2014), 2 раунд, первый матч
Виктория
4 : 3
Железничар
Матч завершен
БАТЭ
0 : 1
Шахтер
Матч завершен
Динамо Тб
6 : 1
ЭБ/Стреймур
Матч завершен
Шериф
1 : 1
Сутьеска
Матч завершен
Экранас
0 : 1
Хафнарфьордур
Матч завершен
Биркиркара
0 : 0
Марибор
Матч завершен
Фола
0 : 5
Динамо
Матч завершен
ФКСБ
3 : 0
Вардар
Матч завершен
Лига Европы (2013/2014), 2 раунд, первый матч
Левадия
0 : 0
Пандурий
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014), 1 тур
0 : 2
Рязань
Матч завершен
2 : 2
Зенит
Матч завершен
Металлург Л
2 : 0
Витязь
Матч завершен
Сокол
2 : 0
Калуга
Матч завершен
Подолье
1 : 1
Факел
Матч завершен
Локомотив
1 : 1
Авангард
Матч завершен
Орел
1 : 0
Тамбов
Матч завершен
Спартак-2
3 : 2
Динамо Бр
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2013/2014), 1 тур
Урал (мол)
0 : 3
ЦСКА (мол)
Матч завершен
Краснодар (мол)
3 : 1
Зенит (мол)
Матч завершен
Товарищеские матчи 2013
Гамбург
3 : 1
Андерлехт
Матч завершен
Люцерн
1 : 4
Боруссия Д
Матч завершен
Мазервелл
2 : 4
Ньюкасл
Матч завершен
Суиндон Таун
1 : 1
Тоттенхэм
Матч завершен
Колчестер Юнайтед
1 : 2
Вест Хэм
Матч завершен