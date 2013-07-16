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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Люцерн - Боруссия Д
Люцерн - Боруссия Д: обзор матча 16 июля 2013
Люцерн
16.07.2013, вторник, 21:30
Товарищеские матчи
1 : 4
Завершен
Боруссия Д
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Люцерн - Боруссия Д
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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