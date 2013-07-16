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Крылья Советов - Спартак
Крылья Советов - Спартак: обзор матча 16 июля 2013
Крылья Советов
16.07.2013, вторник, 19:30
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Спартак
61'
Кабайеро
17'
Т. Коста
20'
Ю. Мовсисян (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Спартак
87'
Замена
К. Чельстрем
️️️️
Т. Коста
Замена
Э. Махмудов
️️️️
Р. Воробьев
84'
Желтая карточка
Б. Ангбва
82'
Желтая карточка
П. Немов
81'
Замена
С. Корниленко
️️️️
Р. Аджинджал
78'
77'
Желтая карточка
Х. Мануэль Инсаурральде
73'
Замена
Х. Мануэль Инсаурральде
️️️️
С. Брызгалов
66'
Замена
Э. Эменике
️️️️
Ю. Мовсисян
Замена
С. Драгун
️️️️
И. Цаллагов
62'
ГОЛ! 1:2!
Кабайеро
Пас отдал
И. Таранов
61'
32'
Желтая карточка
Д. Комбаров
20'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ю. Мовсисян
Желтая карточка
Е. Баляйкин
19'
17'
ГОЛ! 0:1!
Т. Коста
Пас отдал
С. Паршивлюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
88
Гиа Григалава
ЛЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
84
Роман Воробьев
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
20
Руслан Аджинджал
ОП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
5
Петр Немов
ЦП
9
Кабайеро
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
(К)
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛВ
8
Тино Коста
ОП
5
Кариока
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Крылья Советов
31
Алексей Федоров
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
94
Артем Тимофеев
ОП
4
Ким Чельстрем
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
4-2-3-1
16
Веремко
88
Григалава
0
Таранов
25
Амисулашвили
4
Ангбва
15
Цаллагов
20
Аджинджал
84
Воробьев
5
Немов
32
Баляйкин
9
Кабайеро
4-1-2-2-1
30
Песьяков
18
Паршивлюк
92
Брызгалов
16
Боккетти
23
Комбаров
8
Коста
5
Кариока
88
Глушаков
91
Яковлев
14
Хурадо
14
Мовсисян
84
Воробьев
8
Махмудов
8
Махмудов
84
Воробьев
15
Цаллагов
21
Драгун
21
Драгун
15
Цаллагов
20
Аджинджал
12
Корниленко
12
Корниленко
20
Аджинджал
92
Брызгалов
2
Инсаурральде
2
Инсаурральде
92
Брызгалов
8
Коста
4
Чельстрем
4
Чельстрем
8
Коста
14
Мовсисян
10
Эменике
10
Эменике
14
Мовсисян
Остались в запасе
Крылья Советов
Спартак
31
Алексей Федоров
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
57
Вячеслав Кротов
АП
1
Антон Митрюшкин
ВР
34
Евгений Макеев
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
94
Артем Тимофеев
ОП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
31
Алексей Федоров
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
1
Антон Митрюшкин
ВР
34
Евгений Макеев
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
94
Артем Тимофеев
ОП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Крылья Советов - Спартак
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:10 (прямая)
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