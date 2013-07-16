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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ФКСБ - Вардар
ФКСБ - Вардар: обзор матча 16 июля 2013
ФКСБ
16.07.2013, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 2 раунд
3 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Вардар
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Статистика матча ФКСБ - Вардар
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Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
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Румыния. Лига I, 15 тур
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0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
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1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Вардар
Лига конференций, 2 раунд
Рига
5 : 2
28.07.2026
Вардар
Лига конференций, 2 раунд
Вардар
2 : 3
22.07.2026
Рига
Лига чемпионов, 1 раунд
КуПС
2 : 3
14.07.2026
Вардар
Лига чемпионов, 1 раунд
Вардар
0 : 2
07.07.2026
КуПС
Лига конференций, 2 раунд
Лозанна-Спорт
5 : 0
31.07.2025
Вардар
Информация о матче
Стадион:
Национальный
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