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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Суиндон Таун - Тоттенхэм
Суиндон Таун - Тоттенхэм: обзор матча 16 июля 2013
Суиндон Таун
16.07.2013, вторник, 22:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Суиндон Таун - Тоттенхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
- : -
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
Уолсолл
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
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