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Расписание матчей
Золотой кубок КОНКАКАФ
Гондурас - Тринидад и Тобаго
Гондурас - Тринидад и Тобаго: обзор матча 16 июля 2013
Гондурас
16.07.2013, вторник, 05:30
Золотой кубок КОНКАКАФ, группа B, 3 тур
0 : 2
Завершен
Тринидад и Тобаго
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Кувейт
- : -
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Товарищеские матчи. Сборные
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Коста-Рика
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