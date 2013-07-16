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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Левадия - Пандурий
Левадия - Пандурий: обзор матча 16 июля 2013
Левадия
16.07.2013, вторник, 20:00
Лига Европы, 2 раунд
0 : 0
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Пандурий
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Статистика матча Левадия - Пандурий
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Матчи команд
Левадия
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Левадия
2 : 2
07.11.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Нымме Юнайтед
3 : 4
31.10.2026
Левадия
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Левадия
2 : 1
27.10.2026
Таммека
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Левадия
2 : 1
24.10.2026
Харью
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Курессааре
0 : 2
18.10.2026
Левадия
Пандурий
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
2 : 1
04.08.2016
Пандурий
Лига Европы, 3 раунд
Пандурий
1 : 3
28.07.2016
Маккаби
Товарищеские матчи
Динамо
2 : 2
30.01.2016
Пандурий
Лига Европы, 6 тур
Пандурий
0 : 0
12.12.2013
Пасуш де Феррейра
Лига Европы, 5 тур
Днепр
4 : 1
29.11.2013
Пандурий
Информация о матче
Стадион:
А. Ле Кок Арена
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