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    Расписание матчей 14-06-2013

    май 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    июнь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    июль 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Казахстан. Премьер-лига 2013, 15 тур
    14 июня, пятница
    16:00
    Астана
    1:0
    Шахтер
    Матч завершен
    14 июня, пятница
    16:00
    Тараз
    0:1
    Ордабасы
    Матч завершен
    14 июня, пятница
    17:00
    Иртыш
    3:1
    Акжайык
    Матч завершен
    14 июня, пятница
    17:00
    Жетысу
    0:0
    Актобе
    Матч завершен
    14 июня, пятница
    17:00
    Тобол
    2:3
    Кайрат
    Матч завершен
    14 июня, пятница
    17:30
    Атырау
    2:0
    Восток
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2013
    14 июня, пятница
    19:30
    Злате-Моравце
    1:0
    Рубин
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2013
    14 июня, пятница
    20:00
    Гана
    1:1
    Кот-д'Ивуар
    Матч завершен
    14 июня, пятница
    21:00
    Молдавия
    2:1
    Киргизия
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013), 5 тур, группа I
    14 июня, пятница
    20:00
    Ливия
    2:0
    Того
    Матч завершен
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