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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Молдова - Киргизия
Молдова - Киргизия: обзор матча 14 июня 2013
Молдова
14.06.2013, пятница, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Киргизия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Молдова - Киргизия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
- : -
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Киргизия
Товарищеские матчи. Сборные
Китайский Тайбэй
0 : 3
14.11.2026
Киргизия
Товарищеские матчи. Сборные
Китайский Тайбэй
0 : 3
14.11.2026
Киргизия
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
3 : 1
04.10.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
5 : 0
28.09.2026
Мальдивы
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 0
09.06.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 0
03.06.2026
Кения
Информация о матче
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