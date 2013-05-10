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апрель 2013
май 2013
Россия. Премьер-Лига (2012/2013), 28 тур
Рубин
2 : 1
Мордовия
Матч завершен
Спартак
1 : 1
Крылья Советов
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2012/2013), 25 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
Торпедо
Матч завершен
Испания. Примера (2012/2013), 35 тур
Леванте
0 : 0
Сарагоса
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2012/2013), 36 тур
Лилль
3 : 0
Реймс
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2012/2013), 28 тур
1 : 3
Матч завершен
Кубань (мол)
4 : 1
Амкар (мол)
Матч завершен
Динамо (мол)
5 : 1
Краснодар (мол)
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2012/2013), 1/2 финала, первый матч
Кристал Пэлас
0 : 0
Брайтон
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2012/2013), 28 тур
Заря
1 : 3
Металлист
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2012/2013), 33 тур
Газиантепспор
1 : 1
Элазигспор
Матч завершен
Касымпаша
1 : 2
Кайсериспор
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2012/2013), 31 тур
Нордшелланд
4 : 1
Оденсе
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013), 27 тур
Динамо
1 : 0
Градец-Кралове
Матч завершен