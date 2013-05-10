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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Амкар (мол)
Кубань (мол) - Амкар (мол): обзор матча 10 мая 2013
Кубань (мол)
10.05.2013, пятница, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
4 : 1
Завершен
Амкар (мол)
2'
М. Уренья
50'
М. Уренья
58'
Е. Касьянов
74'
А. Соснин
16'
Н. Карелис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Амкар (мол)
Замена
К. Романец
️️️️
А. Соснин
88'
Замена
М. Швагирев
️️️️
Э. Байчора
85'
Замена
Т. Закиров
️️️️
Р. Джамалутдинов
83'
Замена
Э. Чолакян
️️️️
Е. Касьянов
79'
75'
Замена
В. Трошев
️️️️
М. Шарифи
ГОЛ! 4:1!
А. Соснин
74'
71'
Замена
Д. Зуев
️️️️
А. Рябокобыленко
70'
Замена
В. Чухланцев
️️️️
Э. Гагиты
Замена
Г. Постаногов
️️️️
М. Уренья
69'
Замена
Ю. Журавлев
️️️️
Л. Коноплев
66'
Желтая карточка
В. Макаревич
60'
59'
Замена
М. Лаук
️️️️
А. Серпокрылов
58'
Замена
А. Панцырев
️️️️
В. Алейников
ГОЛ! 3:1!
Е. Касьянов
58'
56'
Замена
М. Смирнов
️️️️
А. Семенов
55'
Замена
С. Матяш
️️️️
Н. Карелис
ГОЛ! 2:1!
М. Уренья
50'
16'
ГОЛ! 1:1!
Н. Карелис
ГОЛ! 1:0!
М. Уренья
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
79
Сергей Химов
ЦЗ
62
Сергей Хачатурян
ЦЗ
87
Вячеслав Макаревич
ЦЗ
24
Руслан Джамалутдинов
ЦЗ
7
Левон Коноплев
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
31
Сергей Каретник
ПП
91
Евгений Касьянов
ЦФ
11
Марко Уренья
ЦФ
Амкар (мол)
88
Владислав Федотов
ВР
94
Антон Сметанин
ЦЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
60
Павел Шувалов
ЦФ
73
Эдгар Гагиты
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Кубань (мол)
66
Максим Швагирев
ВР
64
Тимур Закиров
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
19
Кирилл Романец
ЦЗ
23
Эдуард Чолакян
ЦП
17
Максим Малыш
АП
76
Григорий Постаногов
ЦФ
Амкар (мол)
40
Владимир Трошев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
77
Даниил Зуев
ОП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
36
Александр Панцырев
ЦП
10
Станислав Матяш
ЦФ
4-3-1-2
1
Байчора
79
Химов
87
Макаревич
24
Джамалутдинов
62
Хачатурян
7
Коноплев
23
Соснин
31
Каретник
9
Исламхан
11
Уренья
91
Касьянов
4-2-1-3
88
Федотов
44
Пермяков
13
Семенов
33
Шарифи
94
Сметанин
38
Алейников
5
Рябокобыленко
75
Серпокрылов
80
Карелис
73
Гагиты
60
Шувалов
91
Касьянов
23
Чолакян
23
Чолакян
91
Касьянов
24
Джамалутдинов
64
Закиров
64
Закиров
24
Джамалутдинов
11
Уренья
76
Постаногов
76
Постаногов
11
Уренья
7
Коноплев
44
Журавлев
44
Журавлев
7
Коноплев
23
Соснин
19
Романец
19
Романец
23
Соснин
1
Байчора
66
Швагирев
66
Швагирев
1
Байчора
33
Шарифи
40
Трошев
40
Трошев
33
Шарифи
75
Серпокрылов
10
Лаук
10
Лаук
75
Серпокрылов
73
Гагиты
96
Чухланцев
96
Чухланцев
73
Гагиты
5
Рябокобыленко
77
Зуев
77
Зуев
5
Рябокобыленко
38
Алейников
36
Панцырев
36
Панцырев
38
Алейников
13
Семенов
25
Смирнов
25
Смирнов
13
Семенов
80
Карелис
10
Матяш
10
Матяш
80
Карелис
Остались в запасе
Кубань (мол)
Амкар (мол)
17
Максим Малыш
АП
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
17
Максим Малыш
АП
Остались в запасе
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Кубань (мол) - Амкар (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Соколов
(Тверь)
Стадион:
Труд
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