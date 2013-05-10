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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Краснодар (мол)
Динамо (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 10 мая 2013
Динамо (мол)
10.05.2013, пятница, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
5 : 1
Завершен
Краснодар (мол)
19'
Д. Отставнов
45+3'
А. Ташаев
56'
Д. Власов
66'
Д. Отставнов
89'
А. Каташевский
8'
М. Конате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Краснодар (мол)
Желтая карточка
А. Моргунов
90'
+2
ГОЛ! 5:1!
А. Каташевский
89'
Замена
Е. Данилкин
️️️️
А. Ташаев
76'
70'
Замена
А. Майер
️️️️
А. Лузин
Замена
И. Лещук
️️️️
Е. Фролов
70'
68'
Замена
П. Марушко
️️️️
Е. Андриенко
Замена
А. Каташевский
️️️️
Д. Отставнов
67'
ГОЛ! 4:1!
Д. Отставнов
66'
Замена
А. Моргунов
️️️️
Ю. Кириллов
64'
Замена
В. Левин
️️️️
В. Сарамутин
62'
61'
Замена
В. Альшанский
️️️️
А. Агеев
Замена
А. Катрич
️️️️
Д. Власов
59'
ГОЛ! 3:1!
Д. Власов
56'
46'
Замена
Д. Кузьмичёв
️️️️
Н. Чхапелия
Замена
П. Евсеев
️️️️
Д. Живоглядов
46'
ГОЛ! 2:1!
А. Ташаев
45'
+3
Желтая карточка
Д. Живоглядов
40'
ГОЛ! 1:1!
Д. Отставнов
19'
15'
Желтая карточка
М. Конате
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Конате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
58
Дмитрий Власов
ЦП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Краснодар (мол)
78
Денис Кавлинов
ВР
67
Олег Михайлов
ЦЗ
37
Александр Лузин
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
21
Хасан Ахриев
ЦП
41
Евгений Андриенко
ЦП
57
Никита Акимов
ЦП
76
Александр Агеев
АП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Зоран Тешович
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
18
Артем Каташевский
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
Краснодар (мол)
23
Станислав Антипин
ВР
15
Дмитрий Кузьмичёв
ЦЗ
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
72
Алексей Майер
ЦП
53
Павел Марушко
ЦФ
30
Валерий Альшанский
ЦФ
4-4-1-1
39
Фролов
18
Морозов
5
Сергеев
17
Иванов
27
Живоглядов
58
Власов
20
Семшов
42
Кириллов
27
Сарамутин
88
Ташаев
26
Отставнов
3-1-4-1-1
78
Кавлинов
67
Михайлов
37
Лузин
48
Марченко
5
Морозов
21
Ахриев
41
Андриенко
57
Акимов
7
Чхапелия
76
Агеев
11
Конате
42
Кириллов
14
Моргунов
14
Моргунов
42
Кириллов
27
Сарамутин
88
Левин
88
Левин
27
Сарамутин
26
Отставнов
18
Каташевский
18
Каташевский
26
Отставнов
58
Власов
77
Катрич
77
Катрич
58
Власов
27
Живоглядов
5
Евсеев
5
Евсеев
27
Живоглядов
39
Фролов
31
Лещук
31
Лещук
39
Фролов
88
Ташаев
15
Данилкин
15
Данилкин
88
Ташаев
7
Чхапелия
15
Кузьмичёв
15
Кузьмичёв
7
Чхапелия
41
Андриенко
53
Марушко
53
Марушко
41
Андриенко
37
Лузин
72
Майер
72
Майер
37
Лузин
76
Агеев
30
Альшанский
30
Альшанский
76
Агеев
Остались в запасе
Динамо (мол)
Краснодар (мол)
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
23
Станислав Антипин
ВР
Главный тренер
Зоран Тешович
Остались в запасе
Остались в запасе
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
23
Станислав Антипин
ВР
Главный тренер
Зоран Тешович
Статистика матча Динамо (мол) - Краснодар (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Мамойко
(Санкт-Петербург)
Стадион:
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