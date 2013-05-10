Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантепспор - Элазигспор
Газиантепспор - Элазигспор: обзор матча 10 мая 2013
Газиантепспор
10.05.2013, пятница, 21:00
Турция. Супер-Лига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Элазигспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Газиантепспор - Элазигспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Газиантепспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
4 : 1
02.06.2017
Газиантепспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Газиантепспор
0 : 4
28.05.2017
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Ризеспор
2 : 0
20.05.2017
Газиантепспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Газиантепспор
1 : 2
14.05.2017
Галатасарай
Турция. Суперлига, 30 тур
Акхисар Беледиеспор
6 : 0
08.05.2017
Газиантепспор
Элазигспор
Турция. Супер-Лига, 34 тур
Ризеспор
3 : 1
17.05.2014
Элазигспор
Турция. Супер-Лига, 33 тур
Элазигспор
0 : 1
11.05.2014
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 32 тур
Антальяспор
1 : 2
03.05.2014
Элазигспор
Турция. Супер-Лига, 31 тур
Элазигспор
0 : 1
27.04.2014
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 30 тур
Бурсаспор
1 : 0
19.04.2014
Элазигспор
Информация о матче
Стадион:
Камил Очак
Новости команд
Все
Газиантепспор
Элазигспор
В турецкий «Элазигспор» за два часа перешли 22 футболиста
2019.02.07 20:30
3
Экс-футболист «Рубина» Кисляк прибыл на просмотр в павлодарский «Иртыш»
2018.01.19 09:54
Кисляк получил предложение о переходе в «Крылья Советов»
2017.09.05 11:05
2
Тульский «Арсенал» подписал замбийского форварда Кангву
2017.08.27 01:39
3
«Динамо» пополнилось сенегальцем Тиамом
2017.08.21 15:27
14
Экс-футболист «Рубина» Кисляк прибыл на просмотр в павлодарский «Иртыш»
2018.01.19 09:54
Кисляк получил предложение о переходе в «Крылья Советов»
2017.09.05 11:05
2
Тульский «Арсенал» подписал замбийского форварда Кангву
2017.08.27 01:39
3
«Динамо» пополнилось сенегальцем Тиамом
2017.08.21 15:27
14
Источник: «Динамо» арендует полузащитника «Газиантепспора»
2017.08.18 17:14
1
В турецкий «Элазигспор» за два часа перешли 22 футболиста
2019.02.07 20:30
3
«Анжи» – «Элазигспор»: матч остановлен из-за потасовки футболистов
2017.02.04 20:20
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+