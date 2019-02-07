В турецкий «Элазигспор» за два часа перешли 22 футболиста

Клуб турецкой первой лиги «Элазигспор» не имел права регистрировать новых футболистов до 22:00 по местному времени 31 января. При этом трансферное окно закрывалось в 0:00 1 февраля.

Это означает, что на приход новых футболистов у команды из Элазига было два часа. За это время в клуб пришли 22 игрока. Например, соглашения с турками подписали Абель Камара (покинул казахстанский «Иртыш») и Серж Акакпо (покинул украинский «Арсенал»).