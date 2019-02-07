В турецкий «Элазигспор» за два часа перешли 22 футболиста

Самый дорогой игрок стоит 500 тысяч евро. Вот потому и делают ставку на количество.
Клуб турецкой первой лиги «Элазигспор» не имел права регистрировать новых футболистов до 22:00 по местному времени 31 января. При этом трансферное окно закрывалось в 0:00 1 февраля.
Это означает, что на приход новых футболистов у команды из Элазига было два часа. За это время в клуб пришли 22 игрока. Например, соглашения с турками подписали Абель Камара (покинул казахстанский «Иртыш») и Серж Акакпо (покинул украинский «Арсенал»).
- Общая стоимость футболистов»Элазигспора» сейчас – 2,75 миллиона евро.
- Нападающий Абель Камара – самый дорогой игрок команды (500 тысяч евро).
- В первой лиге чемпионата Турции «Элазигспор» идет в зоне вылета.