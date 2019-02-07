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    В турецкий «Элазигспор» за два часа перешли 22 футболиста

    Клуб турецкой первой лиги «Элазигспор» не имел права регистрировать новых футболистов до 22:00 по местному времени 31 января. При этом трансферное окно закрывалось в 0:00 1 февраля.

    Это означает, что на приход новых футболистов у команды из Элазига было два часа. За это время в клуб пришли 22 игрока. Например, соглашения с турками подписали Абель Камара (покинул казахстанский «Иртыш») и Серж Акакпо (покинул украинский «Арсенал»).

    • Общая стоимость футболистов»Элазигспора» сейчас – 2,75 миллиона евро.
    • Нападающий Абель Камара – самый дорогой игрок команды (500 тысяч евро).
    • В первой лиге чемпионата Турции «Элазигспор» идет в зоне вылета.

    Источник: Твиттер SPORF

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    07.02.2019 20:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 12 марта 2019, 16:55

      Самый дорогой игрок стоит 500 тысяч евро. Вот потому и делают ставку на количество.

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 7 февраля 2019, 23:34

      Появились бабки+проведённая селекция, посмотрим выйдут ли в супер)

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 февраля 2019, 20:42

      у нас так гастарбайтеров берут пачками за 1 час турки тоже не отстают с этим делом надо не надо зато работу всем нашли

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