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  • «Анжи» – «Элазигспор»: матч остановлен из-за потасовки футболистов

«Анжи» – «Элазигспор»: матч остановлен из-за потасовки футболистов

4 февраля 2017, 20:20

Товарищеский матч «Анжи» на сборе в Турции против местного «Элазигспора» был остановлен после возникшей потасовки между игроками. Инцидент произошел в конце первого тайма при счете 1:0 в пользу дагестанского клуба. По словам пресс-службы махачкалинцев, драка была спровоцирована футболистами турецкой команды.

«После пропущенного гола игроки турецкой команды стали вести себя неоправданно агрессивно и всячески провоцировали наших ребят. Потасовка завязалась после успешного отбора мяча Хадарцевым. Соперники, как по команде, набросились на Батраза. На поле моментально оказалась вся скамейка запасных «Элазигспора». Главный тренер «Анжи» принял решение увести команду в раздевалку.

Напомним, несколько лет назад контрольный матч с этим же соперником также завершился массовой потасовкой. Мы сожалеем, что работа, запланированная тренерским штабом на сегодня, не могла быть доведена до конца из-за поведения соперника», – сообщает Twitter российской команды.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Анжи Элазигспор Хадарцев Батраз
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