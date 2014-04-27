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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Элазигспор - Галатасарай
Элазигспор - Галатасарай: обзор матча 27 апреля 2014
Элазигспор
27.04.2014, воскресенье, 20:00
Турция. Супер-Лига, 31 тур
0 : 1
Завершен
Галатасарай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Элазигспор - Галатасарай
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Элазигспор
Турция. Супер-Лига, 34 тур
Ризеспор
3 : 1
17.05.2014
Элазигспор
Турция. Супер-Лига, 33 тур
Элазигспор
0 : 1
11.05.2014
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 32 тур
Антальяспор
1 : 2
03.05.2014
Элазигспор
Турция. Супер-Лига, 31 тур
Элазигспор
0 : 1
27.04.2014
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 30 тур
Бурсаспор
1 : 0
19.04.2014
Элазигспор
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Элазиг Ататюрк
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