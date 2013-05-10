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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Мордовия
Рубин - Мордовия: обзор матча 10 мая 2013
Рубин
10.05.2013, пятница, 17:30
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Мордовия
7'
Г. Карадениз
74'
В. Дядюн
40'
Р. Мухаметшин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Мордовия
Желтая карточка
И. Маркано
90'
+1
Замена
П. Орбаис
️️️️
Б. Натхо
84'
Замена
А. Касаев
️️️️
А. Рязанцев
78'
77'
Желтая карточка
Р. Мухаметшин
ГОЛ! 2:1!
В. Дядюн
Пас отдал
А. Рязанцев
74'
71'
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
Д. Оприца
Желтая карточка
К. Ансальди
69'
Замена
В. Дядюн
️️️️
Р. Еременко
61'
46'
Замена
А. Бобер
️️️️
А. Иванов
41'
Замена
М. Будников
️️️️
Т. Дуймович
40'
ГОЛ! 1:1!
Р. Мухаметшин
Пас отдал
И. Шитов
ГОЛ! 1:0!
Г. Карадениз
Пас отдал
А. Рязанцев
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
(К)
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Мордовия
1
Давид Юрченко
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
32
Даниэл Оприца
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
19
Томислав Дуймович
ОП
8
Кирилл Панченко
АП
88
Алексей Иванов
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Рубин
80
Алиреза Хагиги
ВР
15
Руслан Абышов
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
6
Пабло Орбаис
ОП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
17
Далибор Волаш
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Рыжиков
14
Ансальди
5
Маркано
44
Навас
23
Кузьмин
6
М'Вила
7
Рязанцев
10
Натхо
26
Еременко
61
Карадениз
23
Рондон
4-2-2-1-1
1
Юрченко
24
Шитов
19
Осипов
35
Хубутия
12
Божович
11
Пазин
19
Дуймович
88
Иванов
32
Оприца
8
Панченко
23
Мухаметшин
7
Рязанцев
11
Касаев
11
Касаев
7
Рязанцев
10
Натхо
6
Орбаис
6
Орбаис
10
Натхо
26
Еременко
17
Дядюн
17
Дядюн
26
Еременко
19
Дуймович
22
Будников
22
Будников
19
Дуймович
32
Оприца
9
Мухаметшин
9
Мухаметшин
32
Оприца
88
Иванов
8
Бобер
8
Бобер
88
Иванов
Остались в запасе
Рубин
Мордовия
80
Алиреза Хагиги
ВР
15
Руслан Абышов
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
Главный тренер
Курбан Бердыев
17
Далибор Волаш
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
1
Денис Шебанов
ВР
10
Сергей Кузнецов
ЦП
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Остались в запасе
80
Алиреза Хагиги
ВР
15
Руслан Абышов
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
Остались в запасе
17
Далибор Волаш
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
1
Денис Шебанов
ВР
10
Сергей Кузнецов
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Статистика матча Рубин - Мордовия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:15 (прямая)
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