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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Торпедо
СКА-Хабаровск - Торпедо: обзор матча 10 мая 2013
СКА-Хабаровск
10.05.2013, пятница, 12:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
1 : 1
Завершен
Торпедо
31'
Е. Луценко
37'
Н. Безлихотнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Торпедо
90'
+1
Замена
Д. Войнов
️️️️
Н. Безлихотнов
84'
Замена
И. Новосельцев
️️️️
В. Обухов
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
С. Голяткин
82'
81'
Желтая карточка
Ю. Газинский
Желтая карточка
Т. Микуцкис
78'
Замена
В. Никифоров
️️️️
Ш. Григалашвили
77'
Замена
В. Кренделев
️️️️
Р. Славнов
69'
Замена
А. Радченко
️️️️
Г. Ходжава
61'
46'
Замена
Д. Скепский
️️️️
Т. Лабукас
37'
ГОЛ! 1:1!
Н. Безлихотнов
ГОЛ! 1:0!
Е. Луценко
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Алексей Солосин
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
10
Шота Григалашвили
ЛВ
28
Гоча Ходжава
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
3
Сергей Голяткин
АП
4
Роман Славнов
ПП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Георгий Дараселия
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
29
Тадас Лабукас
ЦФ
Главный тренер
Борис Игнатьев
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
27
Александр Радченко
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Торпедо
99
Андрей Лунев
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
10
Денис Скепский
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
3-2-3-2
1
Солосин
5
Нестеренко
5
Микуцкис
88
Наваловский
28
Ходжава
4
Славнов
10
Григалашвили
3
Голяткин
21
Ерохин
48
Луценко
20
Марцваладзе
4-3-1-2
56
Довбня
27
Молодцов
15
Князев
12
Ефимов
8
Тесак
7
Бояринцев
20
Стеклов
18
Газинский
90
Безлихотнов
29
Лабукас
13
Обухов
10
Григалашвили
10
Никифоров
10
Никифоров
10
Григалашвили
4
Славнов
2
Кренделев
2
Кренделев
4
Славнов
28
Ходжава
27
Радченко
27
Радченко
28
Ходжава
3
Голяткин
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
3
Голяткин
29
Лабукас
10
Скепский
10
Скепский
29
Лабукас
13
Обухов
99
Новосельцев
99
Новосельцев
13
Обухов
90
Безлихотнов
21
Войнов
21
Войнов
90
Безлихотнов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Торпедо
16
Александр Агапов
ВР
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
Главный тренер
Георгий Дараселия
99
Андрей Лунев
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Главный тренер
Борис Игнатьев
Остались в запасе
16
Александр Агапов
ВР
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Главный тренер
Георгий Дараселия
Главный тренер
Борис Игнатьев
Статистика матча СКА-Хабаровск - Торпедо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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