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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Сарагоса
Леванте - Сарагоса: обзор матча 10 мая 2013
Леванте
10.05.2013, пятница, 23:00
Испания. Примера, 35 тур
0 : 0
Завершен
Сарагоса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Сарагоса
Вторая желтая
П. Лопес
90'
+3
Желтая карточка
Д. Наварро
90'
+1
Желтая карточка
Ж. Симао
89'
Замена
Р. Марти
️️️️
Р. Аквафреска
84'
79'
Желтая карточка
Абрахам
79'
Замена
Р. Рочина
️️️️
Родри
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
П. Риос
75'
74'
Замена
Х. Мари
️️️️
Г. Ловенс
69'
Замена
А. Кармона Перес
️️️️
П. Монтанье
Замена
Ж. Симао
️️️️
Вальдо
58'
Желтая карточка
П. Лопес
55'
Красная карточка
П. Диоп
53'
Желтая карточка
В. Иборра
41'
34'
Желтая карточка
Г. Ловенс
25'
Желтая карточка
В. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Мичел
ЦП
23
Вальдо
ПВ
16
Педро Риос
ПВ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Сарагоса
13
Роберто
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
12
Хосе Мануэль Фернандес
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
77
Адам Пинтер
ОП
32
Апоньо
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
15
Родри
ЦФ
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
5
Ромарик
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
55
Адриа Кармона Перес
ЦФ
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Навас
15
Карабелас
4
Наварро
26
Винтра
19
Лопес
18
Диоп
10
Иборра
21
Мичел
23
Вальдо
16
Риос
99
Аквафреска
4-1-2-1-2
13
Роберто
12
Фернандес
4
Ловенс
27
Гонсалес
22
Абрахам
77
Пинтер
32
Апоньо
18
Монтанье
8
Родригес
15
Родри
9
Поштига
23
Вальдо
23
Симао
23
Симао
23
Вальдо
16
Риос
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
16
Риос
99
Аквафреска
9
Марти
9
Марти
99
Аквафреска
18
Монтанье
55
Кармона Перес
55
Кармона Перес
18
Монтанье
4
Ловенс
6
Хосе Мари
6
Хосе Мари
4
Ловенс
15
Родри
16
Рочина
16
Рочина
15
Родри
Остались в запасе
Леванте
Сарагоса
78
Густаво Мунуа
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
1
Леонардо Франко
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
5
Ромарик
ЦП
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
Остались в запасе
1
Леонардо Франко
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
5
Ромарик
ЦП
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Леванте - Сарагоса
4
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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