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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Металлист
Заря - Металлист: обзор матча 10 мая 2013
Заря
10.05.2013, пятница, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
1 : 3
Завершен
Металлист
48'
Я. Боли
21'
Х. Соса
50'
К. Хавьер (П)
71'
Х. Соса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Металлист
83'
Замена
Х. Мануэль Торрес
️️️️
Эдмар
75'
Замена
Д. Кристальдо
️️️️
Х. Соса
Замена
Л. Идахор
️️️️
П. Худзик
75'
71'
ГОЛ! 1:3!
Х. Соса
Пас отдал
Виллиан
Замена
М. Белый
️️️️
И. Галюза
66'
65'
Замена
Виллиан
️️️️
С. Бланко
50'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Хавьер
ГОЛ! 1:1!
Я. Боли
48'
Замена
Я. Боли
️️️️
Данило
46'
Желтая карточка
П. Худзик
31'
Желтая карточка
А. Грицай
23'
21'
ГОЛ! 0:1!
Х. Соса
Пас отдал
К. Хавьер
7'
Желтая карточка
Марлос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Павел Худзик
ЛП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
35
Александр Грицай
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
99
Данило
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
8
Эдмар
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
10
Марлос
ПВ
32
Марко Девич
ЦФ
Заря
12
Виталий Постранский
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
18
Сергей Ференчак
ЦП
10
Янник Боли
ЦФ
11
Лаки Идахор
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Металлист
35
Богдан Шуст
ВР
6
Марко Торсильери
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
36
Владислав Краев
ЦП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
4-4-1-1
1
Сантини
12
Игнатьевич
44
Шунич
15
Вернидуб
16
Ярмаш
7
Худзик
22
Любенович
2
Галюза
35
Грицай
10
Хомченовский
99
Данило
4-3-2-1
29
Горяинов
3
Вильягра
18
Гуйе
4
Березовчук
19
Пшеничных
7
Соса
8
Эдмар
29
Бланко
10
Марлос
10
Хавьер
32
Девич
2
Галюза
29
Белый
29
Белый
2
Галюза
99
Данило
10
Боли
10
Боли
99
Данило
7
Худзик
11
Идахор
11
Идахор
7
Худзик
8
Эдмар
19
Торрес
19
Торрес
8
Эдмар
7
Соса
9
Кристальдо
9
Кристальдо
7
Соса
29
Бланко
11
Виллиан
11
Виллиан
29
Бланко
Остались в запасе
Заря
Металлист
12
Виталий Постранский
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
18
Сергей Ференчак
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
36
Владислав Краев
ЦП
35
Богдан Шуст
ВР
6
Марко Торсильери
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
Остались в запасе
12
Виталий Постранский
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
18
Сергей Ференчак
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
Остались в запасе
36
Владислав Краев
ЦП
35
Богдан Шуст
ВР
6
Марко Торсильери
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Заря - Металлист
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Вакс
(Симферополь)
Стадион:
Авангард
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