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РПЛ 2026/2027
Спартак - Крылья Советов
Спартак - Крылья Советов: обзор матча 10 мая 2013
Спартак
10.05.2013, пятница, 20:00
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Крылья Советов
31'
М. Сухи
8'
П. Немов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Крылья Советов
86'
Замена
И. Цаллагов
️️️️
И. Максимов
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
П. Яковлев
79'
Замена
В. Кротов
️️️️
А. Дзюба
78'
57'
Замена
И. Портнягин
️️️️
Кабайеро
46'
Замена
Р. Воробьев
️️️️
Ш. Лахиялов
Замена
Джано
️️️️
К. Чельстрем
46'
42'
Желтая карточка
Горо
Желтая карточка
П. Яковлев
36'
33'
Желтая карточка
С. Драгун
ГОЛ! 1:1!
М. Сухи
Пас отдал
Х. Мануэль Хурадо
31'
8'
ГОЛ! 0:1!
П. Немов
Пас отдал
Горо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
31
Андрей Дикань
(К)
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
5
Кариока
ОП
4
Ким Чельстрем
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
39
Ари
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
78
Илья Максимов
ЛП
21
Станислав Драгун
ЦП
5
Петр Немов
ЦП
2
Горо
ПП
9
Кабайеро
ЦФ
13
Шамиль Лахиялов
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
7
Джано
АП
Крылья Советов
78
Александр Макаров
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
4
Александр Елисеев
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
4-2-2-2
31
Дикань
23
Комбаров
92
Брызгалов
17
Сухи
34
Макеев
5
Кариока
4
Чельстрем
14
Хурадо
91
Яковлев
22
Дзюба
39
Ари
4-4-2
16
Веремко
4
Ангбва
0
Таранов
25
Амисулашвили
6
Телес
2
Горо
21
Драгун
5
Немов
78
Максимов
13
Лахиялов
9
Кабайеро
22
Дзюба
57
Кротов
57
Кротов
22
Дзюба
91
Яковлев
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
91
Яковлев
4
Чельстрем
7
Джано
7
Джано
4
Чельстрем
78
Максимов
15
Цаллагов
15
Цаллагов
78
Максимов
13
Лахиялов
84
Воробьев
84
Воробьев
13
Лахиялов
9
Кабайеро
97
Портнягин
97
Портнягин
9
Кабайеро
Остались в запасе
Спартак
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
78
Александр Макаров
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
Остались в запасе
78
Александр Макаров
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Спартак - Крылья Советов
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
Алексей Воронцов (Ярославль)
Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:45 (прямая)
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