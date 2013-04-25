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март 2013
апрель 2013
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2012/2013), 24 тур
Смена
4 : 1
Сибирь-2
Матч завершен
Чита
0 : 0
Сахалин
Матч завершен
1 : 0
Матч завершен
Иртыш
2 : 2
Якутия
Матч завершен
Лига Европы (2012/2013), 1/2 финала, первый матч
Фенербахче
1 : 0
Бенфика
Матч завершен
Базель
1 : 2
Челси
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2012/2013), 26 тур
1 : 2
Кр. Советов (мол)
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Бразилия
2 : 2
Чили
Матч завершен