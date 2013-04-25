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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Бразилия - Чили
Бразилия - Чили: обзор матча 25 апреля 2013
Бразилия
25.04.2013, четверг, 05:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Чили
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бразилия - Чили
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
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Товарищеские матчи. Сборные
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