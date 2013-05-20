Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
апрель 2013
май 2013
Россия. Премьер-Лига (2012/2013), 29 тур
Анжи
2 : 1
Локомотив
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2012/2013), 33 тур
Сочи
0 : 3
Ротор
Матч завершен
Торпедо
0 : 0
Химки
Матч завершен
Волгарь
0 : 1
Сибирь
Матч завершен
Салют
1 : 1
Томь
Матч завершен
Испания. Примера (2012/2013), 36 тур
Мальорка
1 : 0
Бетис
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013), 26 тур
Химик
1 : 0
Матч завершен
Спартак К
0 : 2
Волга
Матч завершен
Знамя Труда
0 : 1
Карелия
Матч завершен
2 : 2
ЦРФСО
Матч завершен
Текстильщик
2 : 1
Псков
Матч завершен
Вологда
0 : 1
Олимп-Долгопрудный
Матч завершен
2 : 1
Матч завершен
США. МЛС 2013
Ди Си Юнайтед
1 : 1
Канзаc Сити
Матч завершен
1 : 4
Реал Солт-Лейк
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2012/2013), 33 тур
Нордшелланд
1 : 0
Эсбьерг
Матч завершен
Оденсе
3 : 3
Силькеборг
Матч завершен
Ольборг
2 : 2
Рандерс
Матч завершен
Копенгаген
1 : 1
Сендерийск
Матч завершен
Хорсенс
0 : 1
Брондбю
Матч завершен
Мидтьюлланд
3 : 2
Орхус
Матч завершен