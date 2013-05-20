Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Бетис
Мальорка - Бетис: обзор матча 20 мая 2013
Мальорка
20.05.2013, понедельник, 23:59
Испания. Примера, 36 тур
1 : 0
Завершен
Бетис
21'
Т. Хемед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Бетис
Желтая карточка
Д. Ават
90'
+1
Замена
Э. Нсуе
️️️️
Д. Дос Сантос
90'
82'
Замена
Г. Молинс
️️️️
С. Севилья
Замена
Х. Арисменди
️️️️
Х. Маркес
82'
75'
Желтая карточка
Начо
59'
Желтая карточка
Р. Перес
57'
Замена
А. Вадильо
️️️️
Хуанкар
Желтая карточка
А. Хаттон
43'
38'
Замена
Д. Пабон
️️️️
Х. Кэмпбелл
Замена
Ф. Тиссоне
️️️️
Т. Пина
36'
ГОЛ! 1:0!
Т. Хемед
21'
Желтая карточка
Х. Луис Марти
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Бетис
13
Адриан
ВР
23
Начо
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
3
Марио
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Мальорка
31
Рубен Миньо
ВР
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Бетис
31
Фабри
ВР
3
Паулао
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
30
Ноно
ЦП
10
Гильермо Молинс
ЦП
11
Дорлан Пабон
ЦФ
4-3-3
13
Ават
13
Луна
21
Хаттон
6
Бигас
14
Жеромел
17
Пина
10
Хави Маркес
19
Марти
10
Дос Сантос
10
Хемед
11
Касадесус
4-4-2
13
Адриан
2
Чика
4
Амайя
3
Марио
23
Начо
27
Хуанкар
21
Перес
7
Эчебаррия
8
Севилья
24
Кастро
10
Кэмпбелл
17
Пина
12
Тиссоне
12
Тиссоне
17
Пина
10
Дос Сантос
10
Нсуе
10
Нсуе
10
Дос Сантос
10
Хави Маркес
14
Арисменди
14
Арисменди
10
Хави Маркес
8
Севилья
10
Молинс
10
Молинс
8
Севилья
27
Хуанкар
14
Вадильо
14
Вадильо
27
Хуанкар
10
Кэмпбелл
11
Пабон
11
Пабон
10
Кэмпбелл
Остались в запасе
Мальорка
Бетис
31
Рубен Миньо
ВР
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
Главный тренер
Грегорио Мансано
31
Фабри
ВР
3
Паулао
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
30
Ноно
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
31
Рубен Миньо
ВР
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
3
Паулао
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
30
Ноно
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Мальорка - Бетис
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 8 тур
Жирона
0 : 0
04.10.2026
Мальорка
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Новости команд
Все
Мальорка
Бетис
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Боруссии Д» и «Бетиса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Мбаппе вновь стал лучшим бомбардиром Примеры
24 мая
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
«Мальорка» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.93
22 мая
«Леванте» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Боруссии Д» и «Бетиса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+