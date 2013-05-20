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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Локомотив
Анжи - Локомотив: обзор матча 20 мая 2013
Анжи
20.05.2013, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Локомотив
40'
В. Чорлука (АГ)
74'
С. Это'О
34'
А. Самедов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Локомотив
Замена
О. Шатов
️️️️
Виллиан
90'
+4
87'
Замена
М. Григорьев
️️️️
Д. Тарасов
ГОЛ! 2:1!
С. Это'О
Пас отдал
Жусилей
74'
69'
Замена
В. Обинна
️️️️
А. Самедов
69'
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Д. Н'Дойе
53'
Желтая карточка
В. Чорлука
53'
Желтая карточка
Д. Тарасов
Замена
О. Ахмедов
️️️️
Л. Диарра
46'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
В. Чорлука
Пас отдал
М. Буссуфа
40'
34'
ГОЛ! 0:1!
А. Самедов
Пас отдал
Д. Тарасов
29'
Желтая карточка
В. Денисов
18'
Желтая карточка
Д. Торбинский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЛЗ
4
Эвертон
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
18
Юрий Жирков
ЛВ
8
Жусилей
ОП
19
Лассана Диарра
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ПВ
9
Самуэль Это'О
(К)
ЦФ
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛВ
23
Дмитрий Тарасов
(К)
ОП
28
Ян Тигорев
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПВ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
10
Одил Ахмедов
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
4-2-3-1
30
Габулов
13
Тагирбеков
4
Эвертон
30
Карлос
3
Гаджибеков
8
Жусилей
19
Диарра
18
Жирков
10
Виллиан
11
Буссуфа
9
Это'О
4-2-3-1
18
Крешич
55
Янбаев
4
Дюрица
14
Чорлука
29
Денисов
23
Тарасов
28
Тигорев
19
Самедов
59
Миранчук
6
Торбинский
14
Н'Дойе
19
Диарра
10
Ахмедов
10
Ахмедов
19
Диарра
10
Виллиан
27
Шатов
27
Шатов
10
Виллиан
23
Тарасов
10
Григорьев
10
Григорьев
23
Тарасов
14
Н'Дойе
10
Павлюченко
10
Павлюченко
14
Н'Дойе
19
Самедов
11
Обинна
11
Обинна
19
Самедов
Остались в запасе
Анжи
Локомотив
1
Евгений Помазан
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
Статистика матча Анжи - Локомотив
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Лебедев (Санкт-Петербург)
Владислав Назаров (Невинномысск)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
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