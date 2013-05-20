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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Ротор
Сочи - Ротор: обзор матча 20 мая 2013
Сочи
20.05.2013, понедельник, 14:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
0 : 3
Завершен
Ротор
23'
А. Ставпец
49'
А. Ставпец
89'
Х. Аппаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Ротор
90'
+1
Желтая карточка
А. Коротаев
89'
ГОЛ! 0:3!
Х. Аппаев
85'
Замена
А. Нечаев
️️️️
И. Зинин
Замена
Д. Вакулич
️️️️
М. Андреев
83'
80'
Замена
А. Коротаев
️️️️
С. Фомин
Желтая карточка
А. Мязин
78'
Замена
В. Есин
️️️️
Ю. Мамаев
69'
68'
Замена
Н. Глушков
️️️️
А. Рылов
60'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
А. Ставпец
49'
ГОЛ! 0:2!
А. Ставпец
48'
Желтая карточка
Д. Гузь
Желтая карточка
С. Костин
47'
Замена
А. Мязин
️️️️
Карлитос
46'
Замена
Е. Матрахов
️️️️
С. Тарасюк
46'
35'
Желтая карточка
Х. Аппаев
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Ставпец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
24
Станислав Тарасюк
ЦЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
15
Михаил Ершов
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
10
Карлитос
ЦП
28
Юрий Мамаев
ЦП
77
Максим Андреев
АП
Главный тренер
Сергей Дмитриев
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
3
Николай Олеников
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
19
Иван Тодорович
ЦП
77
Девико Хинчагов
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
23
Максим Усанов
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
10
Евгений Матрахов
ОП
9
Дмитрий Вакулич
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Ротор
1
Александр Малышев
ВР
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
18
Александр Нечаев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
99
Сергей Шумилин
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
3-2-3-1
1
Самохвалов
3
Сурков
15
Ершов
3
Костин
11
Кирсанов
13
Семенов
13
Гиголаев
28
Мамаев
10
Карлитос
77
Андреев
2-5-2-1
31
Пчелинцев
3
Олеников
55
Гузь
10
Рылов
7
Зинин
4
Фомин
23
Ваганов
77
Хинчагов
16
Ставпец
19
Тодорович
14
Аппаев
24
Тарасюк
10
Матрахов
10
Матрахов
24
Тарасюк
28
Мамаев
27
Есин
27
Есин
28
Мамаев
77
Андреев
9
Вакулич
9
Вакулич
77
Андреев
10
Карлитос
87
Мязин
87
Мязин
10
Карлитос
7
Зинин
18
Нечаев
18
Нечаев
7
Зинин
16
Ставпец
70
Кабутов
70
Кабутов
16
Ставпец
10
Рылов
47
Глушков
47
Глушков
10
Рылов
4
Фомин
24
Коротаев
24
Коротаев
4
Фомин
Остались в запасе
Сочи
Ротор
23
Максим Усанов
ЦЗ
31
Антон Арсеньев
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Дмитриев
99
Сергей Шумилин
ЦФ
1
Александр Малышев
ВР
34
Олег Алейник
ЛП
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Остались в запасе
23
Максим Усанов
ЦЗ
31
Антон Арсеньев
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
Остались в запасе
99
Сергей Шумилин
ЦФ
1
Александр Малышев
ВР
34
Олег Алейник
ЛП
Главный тренер
Сергей Дмитриев
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Сочи - Ротор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Герман Кравченко
(Псков)
Стадион:
МСА Петровский
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