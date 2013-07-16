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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Урал (мол) - ЦСКА (мол)
Урал (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 16 июля 2013
Урал (мол)
16.07.2013, вторник, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
0 : 3
Завершен
ЦСКА (мол)
11'
К. Базелюк (П)
24'
К. Базелюк
30'
С. Середин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал (мол) - ЦСКА (мол)
81'
Замена
Н. Чернов
️️️️
П. Котов
Желтая карточка
Г. Асеведо
79'
Желтая карточка
А. Дорожинский
76'
Замена
А. Соболев
️️️️
Э. Гулиев
70'
Замена
Д. Арапов
️️️️
А. Солосин
58'
Замена
Н. Иванов
️️️️
М. Сергеев
58'
56'
Замена
Д. Литвинов
️️️️
С. Середин
46'
Замена
Н. Дергачев
️️️️
К. Базелюк
46'
Замена
М. Мартусевич
️️️️
Д. Ефремов
46'
Замена
С. Георгиевский
️️️️
В. Караваев
Замена
М. Филиппов
️️️️
М. Семакин
46'
Замена
Г. Асеведо
️️️️
П. Паршин
46'
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
И. Сабирзянов
46'
Замена
Р. Набиуллин
️️️️
А. Ойеволе
46'
30'
ГОЛ! 0:3!
С. Середин
24'
ГОЛ! 0:2!
К. Базелюк
11'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Базелюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал (мол)
1
Алексей Солосин
ВР
59
Павел Паршин
ЦЗ
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
38
Арсен Омарбеков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
19
Ильмир Шамов
ЦП
4
Игнат Сабирзянов
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
11
Максим Сергеев
ЦФ
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
Главный тренер
Олег Пичугин
ЦСКА (мол)
71
Сергей Ревякин
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
25
Денис Масютин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
7
Гела Засеев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
17
Сергей Середин
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Урал (мол)
99
Дмитрий Арапов
ВР
83
Роман Набиуллин
ЦЗ
42
Михаил Филиппов
ЦП
10
Никита Иванов
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
0
Александр Соболев
ЦФ
ЦСКА (мол)
23
Никита Чернов
ЦЗ
31
Дмитрий Литвинов
ЦП
24
Максим Мартусевич
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
11
Николай Дергачев
ЦФ
3-2-3-2
1
Солосин
38
Омарбеков
58
Ойеволе
93
Герасимов
32
Дорожинский
59
Паршин
19
Шамов
4
Сабирзянов
14
Семакин
71
Гулиев
11
Сергеев
4-2-1-3
71
Ревякин
15
Караваев
20
Полюткин
25
Масютин
17
Котов
7
Засеев
40
Бавин
22
Ефремов
10
Базелюк
10
Амбарцумян
17
Середин
58
Ойеволе
83
Набиуллин
83
Набиуллин
58
Ойеволе
14
Семакин
42
Филиппов
42
Филиппов
14
Семакин
11
Сергеев
10
Иванов
10
Иванов
11
Сергеев
71
Гулиев
0
Соболев
0
Соболев
71
Гулиев
1
Солосин
99
Арапов
99
Арапов
1
Солосин
4
Сабирзянов
42
Кириллов
42
Кириллов
4
Сабирзянов
59
Паршин
30
Асеведо
30
Асеведо
59
Паршин
17
Середин
31
Литвинов
31
Литвинов
17
Середин
10
Базелюк
11
Дергачев
11
Дергачев
10
Базелюк
17
Котов
23
Чернов
23
Чернов
17
Котов
22
Ефремов
24
Мартусевич
24
Мартусевич
22
Ефремов
15
Караваев
13
Георгиевский
13
Георгиевский
15
Караваев
Остались в запасе
Урал (мол)
ЦСКА (мол)
Главный тренер
Олег Пичугин
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Олег Пичугин
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Урал (мол) - ЦСКА (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Чумейко
(Оренбург)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
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